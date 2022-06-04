04 июня 2022
03 июня 2022

Курганцы заметили в городском парке раненого бобра. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Арт объект в ЦПКиО . Курган , цпкио, цветение воды, битевка
В курганском парке жители заметили раненого бобра Фото:

В социальных сетях появилось видео, на котором очевидцы засняли хромающего бобра на территории ЦПКиО Кургана. Видеофрагмент появился на странице паблика «ВКонтакте» «Инцидент Курган».

«Сегодня (4 июня) примерно в 23:20 возле железнодорожного моста, между ЦПКиО и дамбой, со стороны дамбы шел раненый бобер», — сообщает пользователь, опубликовавший видеозапись. Очевидец рассказал, что животное сильно хромало.

По предположению заснявшей бобра жительницы города, над животным вероятно поиздевались люди и разрушили его плотину. Девушка просит природоохранные организации обратить на этот инцидент внимание. Другие горожане предположили, что бобер мог пострадать от конфликта с собаками или другими животными.

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В социальных сетях появилось видео, на котором очевидцы засняли хромающего бобра на территории ЦПКиО Кургана. Видеофрагмент появился на странице паблика «ВКонтакте» «Инцидент Курган». «Сегодня (4 июня) примерно в 23:20 возле железнодорожного моста, между ЦПКиО и дамбой, со стороны дамбы шел раненый бобер», — сообщает пользователь, опубликовавший видеозапись. Очевидец рассказал, что животное сильно хромало. По предположению заснявшей бобра жительницы города, над животным вероятно поиздевались люди и разрушили его плотину. Девушка просит природоохранные организации обратить на этот инцидент внимание. Другие горожане предположили, что бобер мог пострадать от конфликта с собаками или другими животными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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