Курганцы заметили в городском парке раненого бобра. Видео

05 июня 2022 в 10:41 Размер текста - 17 +

В курганском парке жители заметили раненого бобра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В социальных сетях появилось видео, на котором очевидцы засняли хромающего бобра на территории ЦПКиО Кургана. Видеофрагмент появился на странице паблика «ВКонтакте» «Инцидент Курган». «Сегодня (4 июня) примерно в 23:20 возле железнодорожного моста, между ЦПКиО и дамбой, со стороны дамбы шел раненый бобер», — сообщает пользователь, опубликовавший видеозапись. Очевидец рассказал, что животное сильно хромало. По предположению заснявшей бобра жительницы города, над животным вероятно поиздевались люди и разрушили его плотину. Девушка просит природоохранные организации обратить на этот инцидент внимание. Другие горожане предположили, что бобер мог пострадать от конфликта с собаками или другими животными. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В социальных сетях появилось видео, на котором очевидцы засняли хромающего бобра на территории ЦПКиО Кургана. Видеофрагмент появился на странице паблика «ВКонтакте» «Инцидент Курган». «Сегодня (4 июня) примерно в 23:20 возле железнодорожного моста, между ЦПКиО и дамбой, со стороны дамбы шел раненый бобер», — сообщает пользователь, опубликовавший видеозапись. Очевидец рассказал, что животное сильно хромало. По предположению заснявшей бобра жительницы города, над животным вероятно поиздевались люди и разрушили его плотину. Девушка просит природоохранные организации обратить на этот инцидент внимание. Другие горожане предположили, что бобер мог пострадать от конфликта с собаками или другими животными.