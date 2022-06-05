В соцсетях восхитились идеей о переименовании Украины в УГИЛ. «Лучше ОЖ — огромная жопа»

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Россияне предлагают свои варианты переименования Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пользователи соцсетей с восторгом поддержали идею о смене названия государства Украины на УГИЛ. Одни назвали этот шаг своевременным, другие считают такое название страны подходящим из-за схожестью с сокращением ИГИЛ — запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

Ранее мысль о том, что Украине надо сменить название — на УГИЛ, высказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он расшифровал эту аббревиатуру: Украинское государство Ивано-Франковска и Львова. «Именно выходцы из этих регионов, сатрапы киевского националистического режима, занимают в стране ведущие посты», — пояснил он.

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После эскалации затяжного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. На украинской стороне сражались бойцы националистического батальона «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация). Основная группа их находилась в Мариуполе. После прихода туда российских военных нацбат сначала забаррикадировался на территории завода «Азовсталь», а спустя некоторое время сдался. В общей сложности в плен российской армии сдались 2439 украинских солдат и националистов с этой территории, в том числе их высокопоставленные командиры.

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Пользователи соцсетей с восторгом поддержали идею о смене названия государства Украины на УГИЛ. Одни назвали этот шаг своевременным, другие считают такое название страны подходящим из-за схожестью с сокращением ИГИЛ — запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Ранее мысль о том, что Украине надо сменить название — на УГИЛ, высказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он расшифровал эту аббревиатуру: Украинское государство Ивано-Франковска и Львова. «Именно выходцы из этих регионов, сатрапы киевского националистического режима, занимают в стране ведущие посты», — пояснил он. После эскалации затяжного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. На украинской стороне сражались бойцы националистического батальона «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация). Основная группа их находилась в Мариуполе. После прихода туда российских военных нацбат сначала забаррикадировался на территории завода «Азовсталь», а спустя некоторое время сдался. В общей сложности в плен российской армии сдались 2439 украинских солдат и националистов с этой территории, в том числе их высокопоставленные командиры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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