Россияне предлагают свои варианты переименования Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пользователи соцсетей с восторгом поддержали идею о смене названия государства Украины на УГИЛ. Одни назвали этот шаг своевременным, другие считают такое название страны подходящим из-за схожестью с сокращением ИГИЛ — запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

Ранее мысль о том, что Украине надо сменить название — на УГИЛ, высказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он расшифровал эту аббревиатуру: Украинское государство Ивано-Франковска и Львова. «Именно выходцы из этих регионов, сатрапы киевского националистического режима, занимают в стране ведущие посты», — пояснил он.

Василий Шевцов коротко прокомментировал свою точку зрения Скриншот из соцсети «Вконтакте»

Одни безоговорочно поддержали переименование соседней страны… Скриншот из соцсети «Вконтакте»

…другие предложили новую аббревиатуру Скриншот из соцсети «Вконтакте»

Комментаторам понравилась аналогия с запрещенной на территории РФ террористической организацией «Исламское государство» Скриншот из соцсети «Вконтакте»

Владимир Иванов прикрепил к своему посту на эту тему злободневную карикатуру Скриншот из соцсети «Вконтакте»

Alex Z предложил не торопиться с переименованием Украины из-за, вероятно, быстрого течения и успеха российской спецоперации соцсети

После эскалации затяжного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. На украинской стороне сражались бойцы националистического батальона «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация). Основная группа их находилась в Мариуполе. После прихода туда российских военных нацбат сначала забаррикадировался на территории завода «Азовсталь», а спустя некоторое время сдался. В общей сложности в плен российской армии сдались 2439 украинских солдат и националистов с этой территории, в том числе их высокопоставленные командиры.

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