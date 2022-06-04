Военкор: Россия отдала Украине погибших на «Азовстали»

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, металлургический комбинат азовсталь, завод азовсталь
Россия передала Украине тела погибших на мариупольском заводе «Азовсталь» людей, сообщила военкор Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия передала Украине тела погибших на территории ранее захваченного националистами металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщила военный корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова.

«Тела, которые передали Украине — это погибшие с „Азовстали“», — написала Куксенкова в Telegram. По ее сведениям, Россия и Украина совершили обмен телами погибших на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В ходе нее Вооруженные силы РФ полностью освободили территорию Мариуполя, в том числе и завод «Азовсталь», на котором ранее скрывались националисты.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к обмену военнопленными с Россией. Министерство иностранных дел РФ, в свою очередь, сообщило, что обмен пленных боевиков батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) будет возможен только после того, как они предстанут перед судом.

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Россия передала Украине тела погибших на территории ранее захваченного националистами металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщила военный корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова. «Тела, которые передали Украине — это погибшие с „Азовстали“», — написала Куксенкова в Telegram. По ее сведениям, Россия и Украина совершили обмен телами погибших на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В ходе нее Вооруженные силы РФ полностью освободили территорию Мариуполя, в том числе и завод «Азовсталь», на котором ранее скрывались националисты. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к обмену военнопленными с Россией. Министерство иностранных дел РФ, в свою очередь, сообщило, что обмен пленных боевиков батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) будет возможен только после того, как они предстанут перед судом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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