Военкор: Россия отдала Украине погибших на «Азовстали»

Россия передала Украине тела погибших на территории ранее захваченного националистами металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщила военный корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова.
«Тела, которые передали Украине — это погибшие с „Азовстали“», — написала Куксенкова в Telegram. По ее сведениям, Россия и Украина совершили обмен телами погибших на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В ходе нее Вооруженные силы РФ полностью освободили территорию Мариуполя, в том числе и завод «Азовсталь», на котором ранее скрывались националисты.
Россия передала Украине тела погибших на территории ранее захваченного националистами металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщила военный корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова. «Тела, которые передали Украине — это погибшие с „Азовстали“», — написала Куксенкова в Telegram. По ее сведениям, Россия и Украина совершили обмен телами погибших на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В ходе нее Вооруженные силы РФ полностью освободили территорию Мариуполя, в том числе и завод «Азовсталь», на котором ранее скрывались националисты. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к обмену военнопленными с Россией. Министерство иностранных дел РФ, в свою очередь, сообщило, что обмен пленных боевиков батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) будет возможен только после того, как они предстанут перед судом.