Военкор: Россия отдала Украине погибших на «Азовстали»

Россия передала Украине тела погибших на мариупольском заводе «Азовсталь» людей, сообщила военкор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия передала Украине тела погибших на территории ранее захваченного националистами металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщила военный корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова.

«Тела, которые передали Украине — это погибшие с „Азовстали“», — написала Куксенкова в Telegram. По ее сведениям, Россия и Украина совершили обмен телами погибших на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В ходе нее Вооруженные силы РФ полностью освободили территорию Мариуполя, в том числе и завод «Азовсталь», на котором ранее скрывались националисты.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к обмену военнопленными с Россией. Министерство иностранных дел РФ, в свою очередь, сообщило, что обмен пленных боевиков батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) будет возможен только после того, как они предстанут перед судом.

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