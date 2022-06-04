Украденную антенну ОТВ в пункте металлоприема оценили в 45 тысяч

Одна из версий похищения спутниковой тарелки ОТВ — ее могли сдать на металл Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Похитители тяжелой спутниковой антенны ОТВ на ЖБИ в Екатеринбурге могли выручить за нее 45 тысяч рублей, при этом траты на манипулятор для транспортировки оборудования в шесть раз меньше. Такие цифры корреспонденту URA.RU назвали в одном из приемных пунктов города.

«Судя по фото, вес антенны около трех тонн. По цене выйдет в 45 тысяч рублей. Аренда манипулятора на пять часов будет стоить около семи тысяч рублей», — сообщили в одном из пунктов приема металлолома на ЖБИ. По словам собеседников, к ним уже приходили сотрудники полиции и интересовались, не сдавал ли кто спутниковую тарелку.

Юрист ОТВ Георгий Краснов в беседе с URA.RU рассказал, что новостей в деле о краже антенны пока нет. «Оперативники проверяют пункты металлоприема, опрашивают всех возможных интересантов», — отметил Краснов.

Спутниковую антенну «Ямал-37», которая принадлежит ОТВ, предположительно, украли осенью 2021 года. Пропажа обнаружилась во время весенней инвентаризации, которую проводила новый директор компании Элеонора Расулова. Юрист ОТВ в беседе с URA.RU предположил, что к краже антенны причастны люди, знакомые с темой телевизионного вещания. Первый директор ОТВ Александр Мих в свою очередь отметил, что похитители антенны не смогут использовать ее по прямому назначению. Второй директор компании Антон Стуликов рассказывал, что демонтаж тарелки в 2010-м году обошелся бы в миллион рублей.

Похитители смогли бы выручить за тарелку порядка 45 тысяч рублей Скрин с Google.Карт