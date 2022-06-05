05 июня 2022
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В Тюменской области возобновились пожары. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Горят поля. Тюмень, дым, пожар, огонь
По сообщениям очевидцев, возгорание травы зафиксировано в микрорайоне Метелева (архивное фото) Фото:

В Тюменской области очевидцы сообщают о пожаре в микрорайоне Метелева. Местные жители в разных частях города наблюдают черный дым. Об этом сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Возле Метелева горит поле. В МЧС успокаивают, что огонь не разойдется из-за болотистой местности, и в скором времени дыма не будет», — рассказал анонимный пользователь. «Пожар не могут потушить уже несколько часов. Огромный столб дыма видно из разных районов города», — сообщает telegram-канал «Тюмень №1».

Также, некоторым жителям удалось позвонить в региональное отделение МЧС. «Я позвонила в пожарную, мне сказали, снт не пострадает, там болото и машины не могут подъехать», — отметила пользовательница Анастасия Буракова.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС Тюменской области. На момент публикации новости ответа не поступило.

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В Тюменской области очевидцы сообщают о пожаре в микрорайоне Метелева. Местные жители в разных частях города наблюдают черный дым. Об этом сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Возле Метелева горит поле. В МЧС успокаивают, что огонь не разойдется из-за болотистой местности, и в скором времени дыма не будет», — рассказал анонимный пользователь. «Пожар не могут потушить уже несколько часов. Огромный столб дыма видно из разных районов города», — сообщает telegram-канал «Тюмень №1». Также, некоторым жителям удалось позвонить в региональное отделение МЧС. «Я позвонила в пожарную, мне сказали, снт не пострадает, там болото и машины не могут подъехать», — отметила пользовательница Анастасия Буракова. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС Тюменской области. На момент публикации новости ответа не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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