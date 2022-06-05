По сообщениям очевидцев, возгорание травы зафиксировано в микрорайоне Метелева (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области очевидцы сообщают о пожаре в микрорайоне Метелева. Местные жители в разных частях города наблюдают черный дым. Об этом сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Возле Метелева горит поле. В МЧС успокаивают, что огонь не разойдется из-за болотистой местности, и в скором времени дыма не будет», — рассказал анонимный пользователь. «Пожар не могут потушить уже несколько часов. Огромный столб дыма видно из разных районов города», — сообщает telegram-канал «Тюмень №1».

Также, некоторым жителям удалось позвонить в региональное отделение МЧС. «Я позвонила в пожарную, мне сказали, снт не пострадает, там болото и машины не могут подъехать», — отметила пользовательница Анастасия Буракова.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС Тюменской области. На момент публикации новости ответа не поступило.