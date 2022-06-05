В РФ хотят ограничить число летающих Airbus и Boeing

06 июня 2022 в 06:24 Размер текста - 17 +

Это хотят сделать во избежание возможных рисков Фото: flickr.com/Nathan Walkowiak В России хотят законодательно ограничить число летающих Airbus и Boeing. Такое предложение выдвинул комитет по безопасности полетов Союза авиапроизводителей России. «Во избежание рисков, связанных с деструктивными действиями иностранных изготовителей и их властей (ограничение поставок запчастей, а также доступа к авиационным тренажерам, технической документации и т. д.), рассмотреть возможность введения на законодательном уровне ограничения относительной доли воздушных судов иностранного производства, эксплуатирующихся в гражданской авиации России для выполнения внутренних воздушных перевозок», — передают «Известия» выдержку из протокола. Такое предложение прозвучало на совместном заседании экспертного совета по авиапрому при комитете Госдумы по промышленности и комитета по авиапрому Союза машиностроителей России. Кроме того, члены комитета предложили запретить использование российскими компаниями самолетов с иностранной регистрацией. Также в комитете считают, что необходимо обязать перевозчиков приобретать в большинстве своем отечественные машины, что позволит избежать рисков от действий западных изготовителей. В конце февраля Евросоюз в ответ на спецоперацию России на Украине ввел санкции в отношении авиаотрасли РФ, потребовав до конца марта расторгнуть все лизинговые контракты и вернуть суда их владельцам. Однако российские авиакомпании по настоянию властей сохранили суда в стране и продолжили выполнять полеты на них. В частности, Минтранс разработал проект, по которому возврат самолетов производителю и условия возврата должны согласовываться по решению правительственной комиссии по импортозамещению. Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты. В результате авиакомпания «Россия» перевела все 125 самолетов в юрисдикцию РФ. Источник, близкий к Росавиации, доложил, что российские компании получили сертификаты, позволяющие разрабатывать запчасти для перешедших в пользование РФ иностранных самолетов Airbus и Boeing. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

В России хотят законодательно ограничить число летающих Airbus и Boeing. Такое предложение выдвинул комитет по безопасности полетов Союза авиапроизводителей России. «Во избежание рисков, связанных с деструктивными действиями иностранных изготовителей и их властей (ограничение поставок запчастей, а также доступа к авиационным тренажерам, технической документации и т. д.), рассмотреть возможность введения на законодательном уровне ограничения относительной доли воздушных судов иностранного производства, эксплуатирующихся в гражданской авиации России для выполнения внутренних воздушных перевозок», — передают «Известия» выдержку из протокола. Такое предложение прозвучало на совместном заседании экспертного совета по авиапрому при комитете Госдумы по промышленности и комитета по авиапрому Союза машиностроителей России. Кроме того, члены комитета предложили запретить использование российскими компаниями самолетов с иностранной регистрацией. Также в комитете считают, что необходимо обязать перевозчиков приобретать в большинстве своем отечественные машины, что позволит избежать рисков от действий западных изготовителей. В конце февраля Евросоюз в ответ на спецоперацию России на Украине ввел санкции в отношении авиаотрасли РФ, потребовав до конца марта расторгнуть все лизинговые контракты и вернуть суда их владельцам. Однако российские авиакомпании по настоянию властей сохранили суда в стране и продолжили выполнять полеты на них. В частности, Минтранс разработал проект, по которому возврат самолетов производителю и условия возврата должны согласовываться по решению правительственной комиссии по импортозамещению. Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты. В результате авиакомпания «Россия» перевела все 125 самолетов в юрисдикцию РФ. Источник, близкий к Росавиации, доложил, что российские компании получили сертификаты, позволяющие разрабатывать запчасти для перешедших в пользование РФ иностранных самолетов Airbus и Boeing.