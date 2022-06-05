Александр Воложанин собирается снять фильм, посвященный боевым товарищам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Лидер челябинского движения «Трезвые дворы» Александр Воложанин, недавно получивший тяжелое ранение в голову при обстреле из украинского танка, рассказал о работе спецназа Кадырова при освобождении Северодонецка от нацистов. Сейчас он вместе с боевыми товарищами продолжает лечение в военном госпитале и по словам Воложанина, про подвиги товарищей он собирается снять фильм.

«Мы спецназ Кадырова и мы все раненые бойцы отряда штурмового Нохчи собрались в одном военном госпитале в Ростове-на-Дону. Получили все страшные ранения на передовой в Северодонецке на Украине в один день. Я получил осколок от выстрела танка в голову, ребята получили ранения от снайпера и автоматчиков. Наши позывные Сокол, Гур, Якудза и Немец», — написал Воложанин на своей странице во «ВКонтакте» и выложил фотографию бойцов отряда.

Воложанин в своем посте рассказал, как бойцы штурмового отряда Нохчи освобождали город. По его словам, про каждого из этих героев он собирается сделать фильм, где расскажет про подвиги товарищей.

«Хочу отметить одного бойца, его тут нет на фото, но он с двух автоматов положил точки врагов, а Немец, раненый, смог сделать 20 выстрелов термобаров и уничтожить два отряда фашистов. Затем он схватил раненого Сокола одной рукой и вынес его с поля боя. Сегодня судьба нас всех собрала в одном месте, и мы вспоминали наши бои с фашистами на передовой», — рассказал Воложанин.

Челябинский общественник, позывной Якудза, ранее рассказал URA.RU, что его ранили в конце мая при попытке установить флаг России и Чеченской Республики на самом высоком здании в Северодонецке. Впоследствии из головы Воложанина вытащили осколок в три сантиметра и он лишился правого глаза и частично потерял слух из-за контузии. Врачи сказали, что это первый такой случай в их практике при таком ранении в голову, а хирурги назвали это чудом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь подтвердил контроль ВС РФ над Северодонецком. На видео, опубликованном Кадыровым в соцсети, показаны кадры центральной улицы города. Видно, как помощник Кадырова Апты Алаудинов передвигается по городу на автомобиле с номерами «Ахмат» и указанием 95 региона.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президент РФ Владимира Путина, ее цель — защитить мирное население Донбасса от многолетней военной агрессии и геноцида. Силы ЛНР взяли в кольцо Северодонецк 25 мая, а 27 мая армия республики вошла в него и заблокировала ВСУ все выходы.

Александр Воложанин вместе с бойцами спецназа Кадырова на лечении в госпитале Фото: Александр Воложанин во «ВКонтакте»

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