05 июня 2022
04 июня 2022

В Челябинске после скандала уволили VIP-чиновника

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Абдулин добровольно покинул пост замглавы Калининского района Челябинска (фото из архива) Фото:

Замглавы Калининского района Челябинска Александр Абдулин потерял свою должность после депутатских запросов и представления прокуратуры. Эту информацию подтвердил URA.RU депутат Александр Курочкин, требовавший отставки чиновника.

«Сегодня в администрации района мне подтвердили, что Абдулин там больше не работает». — сообщил URA.RU Курочкин. По данным источников агенства во властных структурах, чиновник написал заявление об отставке по собственному желанию, прежде чем 6 июня истек срок реакции его руководства на представление прокурора. Глава района Сергей Колесник на звонок корреспондента URA.RU не ответил.

На работу в администрацию Калининского района депутат Тракторозаводского совета Челябинска Абдулин перешел в марте 2022 года. После чего его экс-коллега, тракторозаводский депутат Александр Курочкин попросил прокуратуру проверить правомерность назначения. Как пояснил URA.RU народный избранник, Абдулин является личным банкротом и федеральное законодательство не позволяет ему три года после решения суда работать на муниципальной службе.

Также служебную проверку правомерности назначения Абдулина распорядилась провести мэр города Наталья Котова. В мае глава администрации Калининского района Сергей Колесник подтвердил URA.RU, что получил представление прокуратуры об отстранении заместителя.

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Замглавы Калининского района Челябинска Александр Абдулин потерял свою должность после депутатских запросов и представления прокуратуры. Эту информацию подтвердил URA.RU депутат Александр Курочкин, требовавший отставки чиновника. «Сегодня в администрации района мне подтвердили, что Абдулин там больше не работает». — сообщил URA.RU Курочкин. По данным источников агенства во властных структурах, чиновник написал заявление об отставке по собственному желанию, прежде чем 6 июня истек срок реакции его руководства на представление прокурора. Глава района Сергей Колесник на звонок корреспондента URA.RU не ответил. На работу в администрацию Калининского района депутат Тракторозаводского совета Челябинска Абдулин перешел в марте 2022 года. После чего его экс-коллега, тракторозаводский депутат Александр Курочкин попросил прокуратуру проверить правомерность назначения. Как пояснил URA.RU народный избранник, Абдулин является личным банкротом и федеральное законодательство не позволяет ему три года после решения суда работать на муниципальной службе. Также служебную проверку правомерности назначения Абдулина распорядилась провести мэр города Наталья Котова. В мае глава администрации Калининского района Сергей Колесник подтвердил URA.RU, что получил представление прокуратуры об отстранении заместителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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