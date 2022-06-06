Источник: Москва определилась с соперником Куйвашева

06 июня 2022 в 18:11 Размер текста - 17 +

Соперником свердловского губернатора Евгения Куйвашева на праймериз «Единой России» станет руководитель регионального исполкома партии, депутат заксобрания Дмитрий Жуков. Как сообщил URA.RU источник, такое решение предварительно согласовано федеральным руководством ЕР. Участие Жукова ранее допускали инсайдеры агентства. Куйвашев, у которого осенью истекают полномочия, должен победить на праймериз «Единой России» — это обязательная процедура перед выдвижением на новый срок. В конкурсе, согласно правилам, участвуют не менее двух человек. Поэтому вместе с Куйвашевым должен заявиться условный соперник. Его последнюю неделю в тайне от общественности выбирал Генсовет партии. По неофициальным данным, теперь решение принято. «Соперником хотят назначить Жукова. Он предварительно одобрен», — рассказал источник в партии. Сам Жуков заверил URA.RU, что ничего не слышал о своем участии: «8 июня состоится заседание президиума, там будет предложена кандидатура. Тогда мы все и узнаем». В свердловском реготделении ЕР также заявили агентству, что решения по кандидату еще нет. Жуков руководит областным исполкомом в статусе заместителя секретаря реготделения — иначе говоря, является партийным замом Куйвашева. Источники URA.RU ранее анонсировали, что против губернатора на праймериз выйдет один из депутатов заксобрания, состоящих в руководстве свердловской ячейки ЕР. В списке наиболее вероятных оппонентов был Жуков и его коллега-единоросс, вице-спикер заксо Михаил Клименко. Также участие в праймериз прочили мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву, но этот вариант был отклонен. В предыдущий раз, перед кампанией-2017, соперником губернатора на праймериз был нынешний первый вице-спикер заксобрания Виктор Шептий. Сейчас официально Куйвашев еще не объявил о своем выдвижении на новый срок, однако подготовка к переизбранию идет полным ходом. 20 мая губернатор получил одобрение президента РФ Владимира Путина, а спустя неделю назначил ответственных за свою победу, сформировав избирательный штаб.