Захарова осудила позицию премьер-министра Эстонии по Украине. «Кровожадная какая»

07 июня 2022 в 04:02 Размер текста - 17 +

Захарова назвала премьера-министра Эстонии кровожадной за ее призывы к поставках оружия Киеву Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая назвала «преждевременными» призывы к перемирию или миру на Украине, показала свою «кровожадность». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В понедельник, 6 июня, Кая Каллас на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявила, что Украина сейчас больше всего нуждается в поставках оружия. Также представитель Эстонии призвала Киев «воздержаться от преждевременных призывов к перемирию или миру». «Кровожадная какая», — прокомментировала Захарова в Telegram слова Каи Каллас. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. После начала спецоперации страны Запада усилили военную и финансовую помощь Украине. Так, президент США Джо Байден пописал закон о предоставлении Украине рекордной финансовой помощи в 40 млрд долларов. Он также ободрил закон о ленд-лизе для Украины, сообщает телеканал 360. Владимир Путин заявил, что Россия примет необходимые меры в связи с поставками оружия на Украину. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая назвала «преждевременными» призывы к перемирию или миру на Украине, показала свою «кровожадность». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В понедельник, 6 июня, Кая Каллас на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявила, что Украина сейчас больше всего нуждается в поставках оружия. Также представитель Эстонии призвала Киев «воздержаться от преждевременных призывов к перемирию или миру». «Кровожадная какая», — прокомментировала Захарова в Telegram слова Каи Каллас. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. После начала спецоперации страны Запада усилили военную и финансовую помощь Украине. Так, президент США Джо Байден пописал закон о предоставлении Украине рекордной финансовой помощи в 40 млрд долларов. Он также ободрил закон о ленд-лизе для Украины, сообщает телеканал 360. Владимир Путин заявил, что Россия примет необходимые меры в связи с поставками оружия на Украину.