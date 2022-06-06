06 июня 2022

Захарова осудила позицию премьер-министра Эстонии по Украине. «Кровожадная какая»

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Захарова назвала премьера-министра Эстонии кровожадной за ее призывы к поставках оружия Киеву Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая назвала «преждевременными» призывы к перемирию или миру на Украине, показала свою «кровожадность». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В понедельник, 6 июня, Кая Каллас на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявила, что Украина сейчас больше всего нуждается в поставках оружия. Также представитель Эстонии призвала Киев «воздержаться от преждевременных призывов к перемирию или миру». «Кровожадная какая», — прокомментировала Захарова в Telegram слова Каи Каллас.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. После начала спецоперации страны Запада усилили военную и финансовую помощь Украине. Так, президент США Джо Байден пописал закон о предоставлении Украине рекордной финансовой помощи в 40 млрд долларов. Он также ободрил закон о ленд-лизе для Украины, сообщает телеканал 360. Владимир Путин заявил, что Россия примет необходимые меры в связи с поставками оружия на Украину.

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая назвала «преждевременными» призывы к перемирию или миру на Украине, показала свою «кровожадность». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В понедельник, 6 июня, Кая Каллас на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявила, что Украина сейчас больше всего нуждается в поставках оружия. Также представитель Эстонии призвала Киев «воздержаться от преждевременных призывов к перемирию или миру». «Кровожадная какая», — прокомментировала Захарова в Telegram слова Каи Каллас. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. После начала спецоперации страны Запада усилили военную и финансовую помощь Украине. Так, президент США Джо Байден пописал закон о предоставлении Украине рекордной финансовой помощи в 40 млрд долларов. Он также ободрил закон о ленд-лизе для Украины, сообщает телеканал 360. Владимир Путин заявил, что Россия примет необходимые меры в связи с поставками оружия на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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