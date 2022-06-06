06 июня 2022

Внешний долг России уменьшился, несмотря на угрозы дефолта

© Служба новостей «URA.RU»
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Внешний долг России уменьшился на 2,6 млрд долларов Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

За первый квартал 2022 года внешний долг России уменьшился на 4,3% или 2,6 млрд долларов. Об этом свидетельствует оперативный доклад Счетной палаты об исполнении бюджета.

«Государственный внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 57 143,2 млн долларов США <…> и уменьшился на 2 558,8 млн долларов США, или на 4,3%, по сравнению с объемом на 1 января 2022 года (59 702,0 млн долларов США)», — говорится в документе. Согласно статистике, рост доходов вызван увеличением в отчетном периоде курсов иностранных валют к российской валюте, а также с выплатой 31 марта 2022 года дисконта и купонного дохода, накопленного в ходе частичного выкупа евробондов «Россия-2022».

25 мая США в рамках санкций отказались продлевать срок действия лицензии, которая позволяет РФ обслуживать внешний долг. Таким образом, Америка пыталась приблизить РФ к дефолту и заблокировать возможность расчета после истечения крайнего срока, сообщал Bloomberg. Несмотря на это, Россия успешно выплатила купоны в иностранной валюте по двум еврооблигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах. В то же время, по словам главы Минфина Антона Силуанова, гипотетический технический дефолт никак не отразится на экономике, РФ останется надежным заемщиком.

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За первый квартал 2022 года внешний долг России уменьшился на 4,3% или 2,6 млрд долларов. Об этом свидетельствует оперативный доклад Счетной палаты об исполнении бюджета. «Государственный внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 57 143,2 млн долларов США <…> и уменьшился на 2 558,8 млн долларов США, или на 4,3%, по сравнению с объемом на 1 января 2022 года (59 702,0 млн долларов США)», — говорится в документе. Согласно статистике, рост доходов вызван увеличением в отчетном периоде курсов иностранных валют к российской валюте, а также с выплатой 31 марта 2022 года дисконта и купонного дохода, накопленного в ходе частичного выкупа евробондов «Россия-2022». 25 мая США в рамках санкций отказались продлевать срок действия лицензии, которая позволяет РФ обслуживать внешний долг. Таким образом, Америка пыталась приблизить РФ к дефолту и заблокировать возможность расчета после истечения крайнего срока, сообщал Bloomberg. Несмотря на это, Россия успешно выплатила купоны в иностранной валюте по двум еврооблигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах. В то же время, по словам главы Минфина Антона Силуанова, гипотетический технический дефолт никак не отразится на экономике, РФ останется надежным заемщиком.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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