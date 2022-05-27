27 мая 2022

Россия избежала технического дефолта, несмотря на угрозы США

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Россия 27 мая успешно сделала выплаты по внешнему долгу, избежав дефолта Фото:
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Национальный расчетный депозитарий (НРД) России успешно выплатил купоны в иностранной валюте по двум еврооблигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах, в результате чего РФ удалось избежать технического дефолта. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя НРД.

«НРД России в пятницу успешно выплатил купоны в иностранной валюте по двум еврооблигациям <…> со сроком погашения в 2026 и 2036 годах, оба из которых должны были быть выплачены 27 мая», — говорится в статье. По словам авторов, это может означать, что «Россия, возможно, снова предотвратила дефолт».

25 мая США в рамках санкций отказались продлевать срок действия лицензии, которая позволяет РФ обслуживать внешний долг. Таким образом, Америка пыталась приблизить РФ к дефолту и заблокировать возможность расчета после истечения крайнего срока, сообщал Bloomberg. Несмотря на это, в России решили выполнять свои обязательства в рублях. В то же время, по словам главы Минфина Антона Силуанова, технический дефолт никак не отразится на экономике, РФ останется надежным заемщиком.

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Национальный расчетный депозитарий (НРД) России успешно выплатил купоны в иностранной валюте по двум еврооблигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах, в результате чего РФ удалось избежать технического дефолта. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя НРД. «НРД России в пятницу успешно выплатил купоны в иностранной валюте по двум еврооблигациям <…> со сроком погашения в 2026 и 2036 годах, оба из которых должны были быть выплачены 27 мая», — говорится в статье. По словам авторов, это может означать, что «Россия, возможно, снова предотвратила дефолт». 25 мая США в рамках санкций отказались продлевать срок действия лицензии, которая позволяет РФ обслуживать внешний долг. Таким образом, Америка пыталась приблизить РФ к дефолту и заблокировать возможность расчета после истечения крайнего срока, сообщал Bloomberg. Несмотря на это, в России решили выполнять свои обязательства в рублях. В то же время, по словам главы Минфина Антона Силуанова, технический дефолт никак не отразится на экономике, РФ останется надежным заемщиком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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