Россия избежала технического дефолта, несмотря на угрозы США

27 мая 2022 в 23:54 Размер текста - 17 +

Россия 27 мая успешно сделала выплаты по внешнему долгу, избежав дефолта Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Национальный расчетный депозитарий (НРД) России успешно выплатил купоны в иностранной валюте по двум еврооблигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах, в результате чего РФ удалось избежать технического дефолта. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя НРД. «НРД России в пятницу успешно выплатил купоны в иностранной валюте по двум еврооблигациям <…> со сроком погашения в 2026 и 2036 годах, оба из которых должны были быть выплачены 27 мая», — говорится в статье. По словам авторов, это может означать, что «Россия, возможно, снова предотвратила дефолт». 25 мая США в рамках санкций отказались продлевать срок действия лицензии, которая позволяет РФ обслуживать внешний долг. Таким образом, Америка пыталась приблизить РФ к дефолту и заблокировать возможность расчета после истечения крайнего срока, сообщал Bloomberg. Несмотря на это, в России решили выполнять свои обязательства в рублях. В то же время, по словам главы Минфина Антона Силуанова, технический дефолт никак не отразится на экономике, РФ останется надежным заемщиком.

Национальный расчетный депозитарий (НРД) России успешно выплатил купоны в иностранной валюте по двум еврооблигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах, в результате чего РФ удалось избежать технического дефолта. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя НРД. «НРД России в пятницу успешно выплатил купоны в иностранной валюте по двум еврооблигациям <…> со сроком погашения в 2026 и 2036 годах, оба из которых должны были быть выплачены 27 мая», — говорится в статье. По словам авторов, это может означать, что «Россия, возможно, снова предотвратила дефолт». 25 мая США в рамках санкций отказались продлевать срок действия лицензии, которая позволяет РФ обслуживать внешний долг. Таким образом, Америка пыталась приблизить РФ к дефолту и заблокировать возможность расчета после истечения крайнего срока, сообщал Bloomberg. Несмотря на это, в России решили выполнять свои обязательства в рублях. В то же время, по словам главы Минфина Антона Силуанова, технический дефолт никак не отразится на экономике, РФ останется надежным заемщиком.