Схватка за мандат челябинского депутата Госдумы обостряется

Лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович пообещал подготовить соперника кандидату челябинских единороссов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Партия «Коммунисты России» готовится выдвинуть кандидата на осенние довыборы в заксобрание Челябинской области, где освободилось место после ухода в Госдуму вице-спикера Владимира Павлова. Об этом заявил URA.RU 7 июня в Челябинске новый лидер партии Сергей Малинкович.

«В принципе, скорее всего, да. Кандидатов сегодня не назовем — это должно быть неожиданным. Но мы отдаем отчет, что участие в кампании будет непростым: поскольку наша партия в Челябинской области не освобождена от сбора подписей», — ответил на вопрос URA.RU Малинкевич в ходе пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада пресс». Он также не исключил возможность поддержать кандидата со стороны.

Мандат челябинского парламента депутата стал вакантным, когда осенью 2021 года Павлов сложил полномочия и перешел в Госдуму по спискам «Единой России». На данный момент лишь эта политическая сила определилась с кандидатом на выборах — праймериз выиграла ректор Южно-Уральского аграрного университета Светлана Черепухина.

Черепухиной собираются составить конкуренцию кандидаты от областных организаций Российской партии пенсионеров (РППС), «Справедливой России», «Яблока». Также о своем участии в довыборах заявили URA.RU представители КПРФ и, теперь, «Коммунистов России».

Малинкович стал новым лидером «Коммунистов России» после исключения из ее рядов прежнего руководителя Максима Сурайкина. В марте съезд партии решил, что он дискредитирует работу КПКР и вообще ведет буржуазный образ жизни.

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