Силовики не могут найти Любовь Соболь

27 января 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

Любовь Соболь не пришла в уголовно-исполнительную инспекцию ФСИН Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывшего юриста ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией в России, ликвидирован) Любовь Соболь (признана в РФ экстремистом и террористом) объявленную в федеральный розыск, не могут найти силовики. Она не является в уголовно-исполнительную инспекцию ФСИН после назначения условного наказания. «Третьего сентября 2021 года инспекцией начаты первоначальные разыскные мероприятия в отношении Соболь. Однако они положительных результатов не дали, местонахождение Соболь установлено не было. 13 октября 2021 года Соболь объявлена в розыск. К январю 2022 года местонахождение Соболь не установлено», — сообщается в материалах судебного дела, передает ТАСС. Соболь не пришла в инспекцию в установленные дни и не сообщила о причинах неявки. Ранее суд заменил Соболь условное наказание реальным по делу о проникновении в жилище. Ее обвинили в нарушении части второй статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). Суд установил, что Соболь в декабре 2020 года представлялась сотрудницей Роспотребнадзора и вместе с компанией людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой жительницы Москвы, передает РАПСИ. Сообщается, что ей удалось попасть в подъезд дома и квартиру. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывшего юриста ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией в России, ликвидирован) Любовь Соболь (признана в РФ экстремистом и террористом) объявленную в федеральный розыск, не могут найти силовики. Она не является в уголовно-исполнительную инспекцию ФСИН после назначения условного наказания. «Третьего сентября 2021 года инспекцией начаты первоначальные разыскные мероприятия в отношении Соболь. Однако они положительных результатов не дали, местонахождение Соболь установлено не было. 13 октября 2021 года Соболь объявлена в розыск. К январю 2022 года местонахождение Соболь не установлено», — сообщается в материалах судебного дела, передает ТАСС. Соболь не пришла в инспекцию в установленные дни и не сообщила о причинах неявки. Ранее суд заменил Соболь условное наказание реальным по делу о проникновении в жилище. Ее обвинили в нарушении части второй статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). Суд установил, что Соболь в декабре 2020 года представлялась сотрудницей Роспотребнадзора и вместе с компанией людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой жительницы Москвы, передает РАПСИ. Сообщается, что ей удалось попасть в подъезд дома и квартиру.