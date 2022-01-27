Силовики не могут найти Любовь Соболь

Бывшего юриста ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией в России, ликвидирован) Любовь Соболь (признана в РФ экстремистом и террористом) объявленную в федеральный розыск, не могут найти силовики. Она не является в уголовно-исполнительную инспекцию ФСИН после назначения условного наказания.
«Третьего сентября 2021 года инспекцией начаты первоначальные разыскные мероприятия в отношении Соболь. Однако они положительных результатов не дали, местонахождение Соболь установлено не было. 13 октября 2021 года Соболь объявлена в розыск. К январю 2022 года местонахождение Соболь не установлено», — сообщается в материалах судебного дела, передает ТАСС. Соболь не пришла в инспекцию в установленные дни и не сообщила о причинах неявки.
Ранее суд заменил Соболь условное наказание реальным по делу о проникновении в жилище. Ее обвинили в нарушении части второй статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). Суд установил, что Соболь в декабре 2020 года представлялась сотрудницей Роспотребнадзора и вместе с компанией людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой жительницы Москвы, передает РАПСИ. Сообщается, что ей удалось попасть в подъезд дома и квартиру.
Бывшего юриста ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией в России, ликвидирован) Любовь Соболь (признана в РФ экстремистом и террористом) объявленную в федеральный розыск, не могут найти силовики. Она не является в уголовно-исполнительную инспекцию ФСИН после назначения условного наказания. «Третьего сентября 2021 года инспекцией начаты первоначальные разыскные мероприятия в отношении Соболь. Однако они положительных результатов не дали, местонахождение Соболь установлено не было. 13 октября 2021 года Соболь объявлена в розыск. К январю 2022 года местонахождение Соболь не установлено», — сообщается в материалах судебного дела, передает ТАСС. Соболь не пришла в инспекцию в установленные дни и не сообщила о причинах неявки. Ранее суд заменил Соболь условное наказание реальным по делу о проникновении в жилище. Ее обвинили в нарушении части второй статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). Суд установил, что Соболь в декабре 2020 года представлялась сотрудницей Роспотребнадзора и вместе с компанией людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой жительницы Москвы, передает РАПСИ. Сообщается, что ей удалось попасть в подъезд дома и квартиру.