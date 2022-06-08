Журналист в США заявил о смерти американской мечты из-за санкций

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Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, америка, флаг сша
Стюарт Варни заявил об инфляционной спирали в США Фото:
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«Американская мечта» умирает из-за инфляции в США, которая началась на фоне антироссийских санкций. Об этом заявил телеведущий Стюарт Варни в эфире канала Fox Business.

«Инфляция пожирает „американскую мечту“: половина респондентов считает, что шансов на улучшение условий жизни у них мало. Сказать, что настроения царят не самые благостные, — это еще слабо сказано», — заявил Варни, видео опубликовано на youtube-канале Fox Business. Он сослался на опрос The Wall Street Journal. По его словам, 38% опрошенных считают, что стали жить хуже.

Журналист также обратил внимание на рост стоимости бензина в США, цена которого увеличивается на 4-5% каждый день. Он заявил, что надвигаются веерные отключения электричества. Телеведущий сказал, что США попали в «инфляционную спираль» и он не помнит ничего подобного.

США ввели антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Президент США Джо Байден заявлял, что в инфляции и увеличении стоимости бензина виноват президент России Владимир Путин. Российский лидер ответил, что инфляция в Америке связана с непродуманными действиями США, а не с происходящим на Украине. Cенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо раскритиковал план Байдена по спасению американской экономики и назвал это провалом, сообщает Life.

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«Американская мечта» умирает из-за инфляции в США, которая началась на фоне антироссийских санкций. Об этом заявил телеведущий Стюарт Варни в эфире канала Fox Business. «Инфляция пожирает „американскую мечту“: половина респондентов считает, что шансов на улучшение условий жизни у них мало. Сказать, что настроения царят не самые благостные, — это еще слабо сказано», — заявил Варни, видео опубликовано на youtube-канале Fox Business. Он сослался на опрос The Wall Street Journal. По его словам, 38% опрошенных считают, что стали жить хуже. Журналист также обратил внимание на рост стоимости бензина в США, цена которого увеличивается на 4-5% каждый день. Он заявил, что надвигаются веерные отключения электричества. Телеведущий сказал, что США попали в «инфляционную спираль» и он не помнит ничего подобного. США ввели антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Президент США Джо Байден заявлял, что в инфляции и увеличении стоимости бензина виноват президент России Владимир Путин. Российский лидер ответил, что инфляция в Америке связана с непродуманными действиями США, а не с происходящим на Украине. Cенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо раскритиковал план Байдена по спасению американской экономики и назвал это провалом, сообщает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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