Журналист в США заявил о смерти американской мечты из-за санкций

08 июня 2022 в 10:06 Размер текста - 17 +

Стюарт Варни заявил об инфляционной спирали в США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности «Американская мечта» умирает из-за инфляции в США, которая началась на фоне антироссийских санкций. Об этом заявил телеведущий Стюарт Варни в эфире канала Fox Business. «Инфляция пожирает „американскую мечту“: половина респондентов считает, что шансов на улучшение условий жизни у них мало. Сказать, что настроения царят не самые благостные, — это еще слабо сказано», — заявил Варни, видео опубликовано на youtube-канале Fox Business. Он сослался на опрос The Wall Street Journal. По его словам, 38% опрошенных считают, что стали жить хуже. Журналист также обратил внимание на рост стоимости бензина в США, цена которого увеличивается на 4-5% каждый день. Он заявил, что надвигаются веерные отключения электричества. Телеведущий сказал, что США попали в «инфляционную спираль» и он не помнит ничего подобного. США ввели антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Президент США Джо Байден заявлял, что в инфляции и увеличении стоимости бензина виноват президент России Владимир Путин. Российский лидер ответил, что инфляция в Америке связана с непродуманными действиями США, а не с происходящим на Украине. Cенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо раскритиковал план Байдена по спасению американской экономики и назвал это провалом, сообщает Life . Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

«Американская мечта» умирает из-за инфляции в США, которая началась на фоне антироссийских санкций. Об этом заявил телеведущий Стюарт Варни в эфире канала Fox Business. «Инфляция пожирает „американскую мечту“: половина респондентов считает, что шансов на улучшение условий жизни у них мало. Сказать, что настроения царят не самые благостные, — это еще слабо сказано», — заявил Варни, видео опубликовано на youtube-канале Fox Business. Он сослался на опрос The Wall Street Journal. По его словам, 38% опрошенных считают, что стали жить хуже. Журналист также обратил внимание на рост стоимости бензина в США, цена которого увеличивается на 4-5% каждый день. Он заявил, что надвигаются веерные отключения электричества. Телеведущий сказал, что США попали в «инфляционную спираль» и он не помнит ничего подобного. США ввели антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Президент США Джо Байден заявлял, что в инфляции и увеличении стоимости бензина виноват президент России Владимир Путин. Российский лидер ответил, что инфляция в Америке связана с непродуманными действиями США, а не с происходящим на Украине. Cенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо раскритиковал план Байдена по спасению американской экономики и назвал это провалом, сообщает Life.