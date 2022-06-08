Завуч попала в больницу после ЛГБТ-скандала в лицее Екатеринбурга

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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, скорая помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь
Лилию Ардашеву увезли на скорой днем 7 июня Фото:
новость из сюжета
Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга

Завуч екатеринбургского лицея №12 Лилия Ардашева, которую решили уволить после ЛГБТ-скандала, попала в больницу. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Лилию Вячеславовну увезли вчера на скорой. Сейчас она под капельницей», — поделился собеседник. В разговоре с корреспондентом Ардашева подтвердила эту информацию, но от более развернутого комментария воздержалась.

Резонанс вокруг лицея №12 — одного из престижнейших образовательных учреждений Урала — возник из-за видео с танцем старшеклассников. Его 31 мая опубликовал telegram-канал «УралLIVE», связанный с телеведущим Владимиром Соловьевым. Авторы ролика усмотрели в нем признаки пропаганды ЛГБТ.

Через несколько часов региональный министр образования Юрий Биктуганов потребовал уволить директора Любовь Кулеву, которая работает в школе больше 30 лет. Хотя Кулева написала заявление по собственному, на ее сторону встал работодатель — мэрия. Чиновники оперативно организовали неравнодушных родителей, которые вечером того же дня собрались на стихийный митинг в защиту Кулевой. За час было собрано 1,3 тысячи подписей. Ближе к ночи губернатор Евгений Куйвашев опубликовал пост во «ВКонтакте», где пообещал, что не допустит не только отставки директора, но и применения к ней каких-либо других санкций. Однако 2 июня в лицей нагрянули представители Минпросвещения РФ. Каковы ее итоги проверки, пока не известно (она продолжается).

А 6 июня мэр Алексей Орлов заявил URA.RU, что кадровое решение все-таки принято — но в отношении завуча. Лилия Ардашева, как и Кулева, работает в системе образования более 30 лет и неоднократно награждалась городскими и областными властями.

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Завуч екатеринбургского лицея №12 Лилия Ардашева, которую решили уволить после ЛГБТ-скандала, попала в больницу. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Лилию Вячеславовну увезли вчера на скорой. Сейчас она под капельницей», — поделился собеседник. В разговоре с корреспондентом Ардашева подтвердила эту информацию, но от более развернутого комментария воздержалась. Резонанс вокруг лицея №12 — одного из престижнейших образовательных учреждений Урала — возник из-за видео с танцем старшеклассников. Его 31 мая опубликовал telegram-канал «УралLIVE», связанный с телеведущим Владимиром Соловьевым. Авторы ролика усмотрели в нем признаки пропаганды ЛГБТ. Через несколько часов региональный министр образования Юрий Биктуганов потребовал уволить директора Любовь Кулеву, которая работает в школе больше 30 лет. Хотя Кулева написала заявление по собственному, на ее сторону встал работодатель — мэрия. Чиновники оперативно организовали неравнодушных родителей, которые вечером того же дня собрались на стихийный митинг в защиту Кулевой. За час было собрано 1,3 тысячи подписей. Ближе к ночи губернатор Евгений Куйвашев опубликовал пост во «ВКонтакте», где пообещал, что не допустит не только отставки директора, но и применения к ней каких-либо других санкций. Однако 2 июня в лицей нагрянули представители Минпросвещения РФ. Каковы ее итоги проверки, пока не известно (она продолжается). А 6 июня мэр Алексей Орлов заявил URA.RU, что кадровое решение все-таки принято — но в отношении завуча. Лилия Ардашева, как и Кулева, работает в системе образования более 30 лет и неоднократно награждалась городскими и областными властями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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