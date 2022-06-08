Завуч попала в больницу после ЛГБТ-скандала в лицее Екатеринбурга

08 июня 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

Лилию Ардашеву увезли на скорой днем 7 июня Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга Завуч екатеринбургского лицея №12 Лилия Ардашева, которую решили уволить после ЛГБТ-скандала, попала в больницу. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Лилию Вячеславовну увезли вчера на скорой. Сейчас она под капельницей», — поделился собеседник. В разговоре с корреспондентом Ардашева подтвердила эту информацию, но от более развернутого комментария воздержалась. Резонанс вокруг лицея №12 — одного из престижнейших образовательных учреждений Урала — возник из-за видео с танцем старшеклассников. Его 31 мая опубликовал telegram-канал «УралLIVE», связанный с телеведущим Владимиром Соловьевым. Авторы ролика усмотрели в нем признаки пропаганды ЛГБТ. Через несколько часов региональный министр образования Юрий Биктуганов потребовал уволить директора Любовь Кулеву, которая работает в школе больше 30 лет. Хотя Кулева написала заявление по собственному, на ее сторону встал работодатель — мэрия. Чиновники оперативно организовали неравнодушных родителей, которые вечером того же дня собрались на стихийный митинг в защиту Кулевой. За час было собрано 1,3 тысячи подписей. Ближе к ночи губернатор Евгений Куйвашев опубликовал пост во «ВКонтакте», где пообещал, что не допустит не только отставки директора, но и применения к ней каких-либо других санкций. Однако 2 июня в лицей нагрянули представители Минпросвещения РФ. Каковы ее итоги проверки, пока не известно (она продолжается). А 6 июня мэр Алексей Орлов заявил URA.RU, что кадровое решение все-таки принято — но в отношении завуча. Лилия Ардашева, как и Кулева, работает в системе образования более 30 лет и неоднократно награждалась городскими и областными властями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Завуч екатеринбургского лицея №12 Лилия Ардашева, которую решили уволить после ЛГБТ-скандала, попала в больницу. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Лилию Вячеславовну увезли вчера на скорой. Сейчас она под капельницей», — поделился собеседник. В разговоре с корреспондентом Ардашева подтвердила эту информацию, но от более развернутого комментария воздержалась. Резонанс вокруг лицея №12 — одного из престижнейших образовательных учреждений Урала — возник из-за видео с танцем старшеклассников. Его 31 мая опубликовал telegram-канал «УралLIVE», связанный с телеведущим Владимиром Соловьевым. Авторы ролика усмотрели в нем признаки пропаганды ЛГБТ. Через несколько часов региональный министр образования Юрий Биктуганов потребовал уволить директора Любовь Кулеву, которая работает в школе больше 30 лет. Хотя Кулева написала заявление по собственному, на ее сторону встал работодатель — мэрия. Чиновники оперативно организовали неравнодушных родителей, которые вечером того же дня собрались на стихийный митинг в защиту Кулевой. За час было собрано 1,3 тысячи подписей. Ближе к ночи губернатор Евгений Куйвашев опубликовал пост во «ВКонтакте», где пообещал, что не допустит не только отставки директора, но и применения к ней каких-либо других санкций. Однако 2 июня в лицей нагрянули представители Минпросвещения РФ. Каковы ее итоги проверки, пока не известно (она продолжается). А 6 июня мэр Алексей Орлов заявил URA.RU, что кадровое решение все-таки принято — но в отношении завуча. Лилия Ардашева, как и Кулева, работает в системе образования более 30 лет и неоднократно награждалась городскими и областными властями.