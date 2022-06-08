Оперный певец Москальков посвятил арию закрытию Ельцин Центра. «Закрывайся, гадюшник, скорей»

08 июня 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

Москальков назвал «Ельцин Центр» «либеральным гадюшником» Фото: скриншот из видео Сергея Москалькова Оперный певец и педагог Сергей Москальков призвал закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге, который он назвал «либеральным гадюшником». Сделал он это оригинальным способом — свой призыв певец оформил в арию по мотивам марша «Прощание славянки». Видео Москальков опубликовал в свое telegram-канале. «Ельцин Центр надобно закрыть. 30 лет мы терпели глумление либералов на шее своей, но закончилось наше терпение, закрывайся, гадюшник, скорей», — пропел Москальков. Затем он возмутился, что ему приходится начинать своей день с песни про «либеральный гадюшник», который по-прежнему активно функционирует. Также оперный певец рассказал, что его друзья из telegram-канала «Культурный фронт Z» провели расследование о деятельности «Ельцин Центра» и обнаружили, что литературные премии он дает только «своим». «Соответствующих они все эти годы продвигали, вы сами прекрасно знаете, я сейчас даже имена называть не буду. Приходится даже эту великую песню „Встань за веру, русская земля“ переделывать», — заявил культурный деятель. При этом он подчеркнул, что с помощью своей песни хочет «раскачать ситуацию» вокруг центра и прекратить его «вражескую деятельность в образовании, культуре, науке, книгоиздании». Споры вокруг деятельности «Ельцин Центра» разгораются не первый год. Так ранее режиссер Никита Михалков призвал признать площадку иноагентом, так как она наносит вред обществу. Его поддержала актриса Мария Шукшина. При этом «Ельцин Центр» заявлял, что неоднократно комментировал историю об их признании иноагентом. А замглавы Всемирного русского народного собора Александр Щипков заявил, что в екатеринбургском Ельцин Центре нужно создать музей предателей из политических элит. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Оперный певец и педагог Сергей Москальков призвал закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге, который он назвал «либеральным гадюшником». Сделал он это оригинальным способом — свой призыв певец оформил в арию по мотивам марша «Прощание славянки». Видео Москальков опубликовал в свое telegram-канале. «Ельцин Центр надобно закрыть. 30 лет мы терпели глумление либералов на шее своей, но закончилось наше терпение, закрывайся, гадюшник, скорей», — пропел Москальков. Затем он возмутился, что ему приходится начинать своей день с песни про «либеральный гадюшник», который по-прежнему активно функционирует. Также оперный певец рассказал, что его друзья из telegram-канала «Культурный фронт Z» провели расследование о деятельности «Ельцин Центра» и обнаружили, что литературные премии он дает только «своим». «Соответствующих они все эти годы продвигали, вы сами прекрасно знаете, я сейчас даже имена называть не буду. Приходится даже эту великую песню „Встань за веру, русская земля“ переделывать», — заявил культурный деятель. При этом он подчеркнул, что с помощью своей песни хочет «раскачать ситуацию» вокруг центра и прекратить его «вражескую деятельность в образовании, культуре, науке, книгоиздании». Споры вокруг деятельности «Ельцин Центра» разгораются не первый год. Так ранее режиссер Никита Михалков призвал признать площадку иноагентом, так как она наносит вред обществу. Его поддержала актриса Мария Шукшина. При этом «Ельцин Центр» заявлял, что неоднократно комментировал историю об их признании иноагентом. А замглавы Всемирного русского народного собора Александр Щипков заявил, что в екатеринбургском Ельцин Центре нужно создать музей предателей из политических элит.