Рособрнадзор: что будет с ЕГЭ после отмены Болонской системы

Россия не будет отказываться от проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) при выходе из Болонской системы образования. Об этом заявили в пресс-службе Рособрнадзора.
«[ЕГЭ] cохранится, поскольку выполняет важнейшие социальные задачи. В частности, ЕГЭ поддерживает единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий», — сообщили ТАСС в ведомстве.
В пресс-службе Рособрнадзора также отметили, что ЕГЭ не является частью Болонской системы. «Многие страны мира имеют свои национальные экзамены, проводимые в стандартизированной форме. При этом ЕГЭ — один из наиболее открытых национальных экзаменов», — объяснили представители ведомства.
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Россия не будет отказываться от проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) при выходе из Болонской системы образования. Об этом заявили в пресс-службе Рособрнадзора. «[ЕГЭ] cохранится, поскольку выполняет важнейшие социальные задачи. В частности, ЕГЭ поддерживает единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий», — сообщили ТАСС в ведомстве. В пресс-службе Рособрнадзора также отметили, что ЕГЭ не является частью Болонской системы. «Многие страны мира имеют свои национальные экзамены, проводимые в стандартизированной форме. При этом ЕГЭ — один из наиболее открытых национальных экзаменов», — объяснили представители ведомства. Ранее все высшие учебные заведения России вышли из Болонской системы образования. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что реформа не предполагает запрет на бакалавриат и магистратуру. Его слова подтвердил и ректор МГУ Виктор Садовничий. Новая российская система обучения будет опираться на собственный опыт и традиции, пообещал он.