Пособия вырастут из-за индексации прожиточного минимума Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пенсионный фонд начнет платить семьям с детьми повышенные пособия, в связи с увеличением прожиточного минимума в Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в территориальном отделе ПФР. Больше денег теперь положено и беременным.

«С 1 июня в связи с индексацией прожиточного минимума увеличиваются три ежемесячных пособия семьям. Выплаты на детей от 8 до 16 лет для полных и неполных малообеспеченных семей, а также выплата беременным женщинам», — рассказали URA.RU в региональном отделении ПФР.

Пособия установлены в следующем размере:

женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности — 7 586 рублей в месяц;

родителям детей от 8 до 16 лет — 6 861 рубль, 10 292 рубля или 13 723 рубля (в зависимости от среднедушевого дохода семьи).

Как отметили в ПФР, первыми выплаты в новых размерах получат родители, которые оформят пособия в июне. Те, кому выплаты назначены до июня — в июле.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области вырос размер прожиточного минимума. Его увеличили на 10%, до 13 919 рублей. В связи с этим увеличились размеры ряда выплат. В частности, пособий от ФСС и пенсий.