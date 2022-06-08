08 июня 2022

Тюменские семьи с детьми получат повышенные пособия. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Пособия вырастут из-за индексации прожиточного минимума Фото:

Пенсионный фонд начнет платить семьям с детьми повышенные пособия, в связи с увеличением прожиточного минимума в Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в территориальном отделе ПФР. Больше денег теперь положено и беременным.

«С 1 июня в связи с индексацией прожиточного минимума увеличиваются три ежемесячных пособия семьям. Выплаты на детей от 8 до 16 лет для полных и неполных малообеспеченных семей, а также выплата беременным женщинам», — рассказали URA.RU в региональном отделении ПФР.

Пособия установлены в следующем размере:

Как отметили в ПФР, первыми выплаты в новых размерах получат родители, которые оформят пособия в июне. Те, кому выплаты назначены до июня — в июле.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области вырос размер прожиточного минимума. Его увеличили на 10%, до 13 919 рублей. В связи с этим увеличились размеры ряда выплат. В частности, пособий от ФСС и пенсий.

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Пенсионный фонд начнет платить семьям с детьми повышенные пособия, в связи с увеличением прожиточного минимума в Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в территориальном отделе ПФР. Больше денег теперь положено и беременным. «С 1 июня в связи с индексацией прожиточного минимума увеличиваются три ежемесячных пособия семьям. Выплаты на детей от 8 до 16 лет для полных и неполных малообеспеченных семей, а также выплата беременным женщинам», — рассказали URA.RU в региональном отделении ПФР. Пособия установлены в следующем размере: Как отметили в ПФР, первыми выплаты в новых размерах получат родители, которые оформят пособия в июне. Те, кому выплаты назначены до июня — в июле. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области вырос размер прожиточного минимума. Его увеличили на 10%, до 13 919 рублей. В связи с этим увеличились размеры ряда выплат. В частности, пособий от ФСС и пенсий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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