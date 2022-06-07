Курганские вандалы дважды за месяц разбили одну и ту же остановку

В центре Куртамыша вандалы разбили новое стекло на остановке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Куртамыш Курганской области вандалы разбили новое стекло остановочного павильона, которое установили две недели назад. Местные власти еще не успели за него расплатиться. Об этом рассказал глава Куртамышского муниципального округа Андрей Гвоздев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня ночью опять разбили стекло остановочного павильона в центре города. А ведь оно было заменено всего лишь две недели назад, мы даже не успели рассчитаться за него. Какие силы заставляют крушить то, что создается с таким трудом? <…> Чем будете гордиться вы, разрушители? Что расскажете своим детям? Как крушили остановки? Как оставляли неприличные знаки, как кидали кирпичи в то, что создавали ваши земляки?», — написал Гвоздев.

Глава призвал вандалов остановиться и перестать устраивать беспорядки в родном городе. Также чиновник пообещал совместно с правоохранительными органами прекратить это безобразие и попросил помочь в этом местных жителей.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане вандалы сломали почти все новые остановки. По данным мэрии, были сломаны 23 остановочных комплекса. Стоимость их восстановления составит около 400 тысяч рублей. Также губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал способ борьбы с вандалами.

Стекло в остановочном комплексе заменили всего лишь две недели назад Фото: аккаунт главы Куртамышского муниципального округа Андрея Гвоздева в соцсети «ВКонтакте»

За новое стекло, которое разбили вандалы, местные власти еще не успели расплатиться Фото: аккаунт главы Куртамышского муниципального округа Андрея Гвоздева в соцсети «ВКонтакте»