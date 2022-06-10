Суд заочно арестовал «золотую судью» Хахалеву

Елену Хахалеву заочно арестовали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд в Ростове-на-Дону заочно арестовал на два месяца экс-судью из Краснодарского края Елену Хахалеву. Ее подозревают в мошенничестве.

«Экс-судью Елену Хахалеву, подозреваемую в мошенничестве и объявленную в розыск, арестовали заочно. Решение принял Ленинский районный суд Ростова-на-Дону», — передает РИА «Новости».

Ранее «золотую судью» досрочно лишили полномочий, а затем постановлением председателя Краснодарского краевого суда Хахалева была уволена. В Следственном комитете РФ заявили, что Хахалева украла миллион рублей и покинула Россию.

Хахалева стала известна как «золотая судья» в 2017 года, когда состоялась свадьба ее дочери. На празднике выступали такие артисты как Валерий Меладзе, Николай Басков, Иосиф Кобзон и другие. Всего на мероприятие было потрачено два миллиона долларов. После того как это стало известно, Хахалеву лишили полномочий и уволили.