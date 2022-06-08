Басурин рассказал об ожесточенных боях в ЛНР

08 июня 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

ВСУ оказывают серьезное сопротивление армии России, заявил Эдуард Басурин Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На линии населенных пунктов Артемовск — Лисичанск — Северодонецк идут ожесточенные бои. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин. По его словам, подразделения вооруженных сил Украины оказывают армии РФ серьезное сопротивление. «Противник реально оказывает очень серьезное сопротивление, кидает в бой все время свежие силы. Они чувствуют, что если маленький этот котел, Лисичанск — Северодонецк — Артемовск, произойдет, то все будет нависать над Славянском с трех сторон, поэтому они пытаются этого не допустить», — сообщил Эдуард Басурин в эфире «Первого канала». Северодонецк и Лисичанск остались последними городами в Луганской народной республике, которые по-прежнему находятся под контролем Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что эти территории освободят от нацбатов в ближайшее время. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские войска взяли под контроль жилую зону Северодонецка. 25 мая силы ЛНР взяли город в кольцо, а спустя два дня заблокировали все выходы из него. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ежедневные боевые потери ВСУ в ходе российской спецоперации составляют около 60-100 солдат убитыми и порядка 500 ранеными. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба сообщил, что особенно тяжелая ситуация сложилась для солдат ВСУ в Донбассе. Президент России Владимир Путин объявил о начале операции на Украине в конце февраля. По словам главы государства, ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

На линии населенных пунктов Артемовск — Лисичанск — Северодонецк идут ожесточенные бои. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин. По его словам, подразделения вооруженных сил Украины оказывают армии РФ серьезное сопротивление. «Противник реально оказывает очень серьезное сопротивление, кидает в бой все время свежие силы. Они чувствуют, что если маленький этот котел, Лисичанск — Северодонецк — Артемовск, произойдет, то все будет нависать над Славянском с трех сторон, поэтому они пытаются этого не допустить», — сообщил Эдуард Басурин в эфире «Первого канала». Северодонецк и Лисичанск остались последними городами в Луганской народной республике, которые по-прежнему находятся под контролем Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что эти территории освободят от нацбатов в ближайшее время. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские войска взяли под контроль жилую зону Северодонецка. 25 мая силы ЛНР взяли город в кольцо, а спустя два дня заблокировали все выходы из него. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ежедневные боевые потери ВСУ в ходе российской спецоперации составляют около 60-100 солдат убитыми и порядка 500 ранеными. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба сообщил, что особенно тяжелая ситуация сложилась для солдат ВСУ в Донбассе. Президент России Владимир Путин объявил о начале операции на Украине в конце февраля. По словам главы государства, ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида.