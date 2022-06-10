В Запорожской области начнут работу крупнейшие банки РФ

В ближайшие дни в Запорожскую область зайдут крупнейшие системообразующие банки России. Об этом рассказал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«В банковской системе Запорожской области представлен только один банк. Но я уверен, что это временно, потому что идут переговоры еще с несколькими крупнейшими системообразующими российскими банками, которые должны зайти в Запорожскую область. И это дело ближайших дней», — сказал Рогов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в скором времени жители Запорожья смогут воспользоваться «всей палитрой банковских услуг», а область не будет ни чем отличаться « от любого другого российского региона».
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы РФ уже установили контроль над Херсонской и частью Запорожской областей. Жителям этих регионов разрешили получать российские паспорта в упрощенном порядке. Выдача документов в Запорожье начинается 11 июня. В регионе до конца 2022 года планируется провести референдум о вхождении в состав России.
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