В Запорожской области начнут работу крупнейшие банки РФ

11 июня 2022 в 05:42 Размер текста - 17 +

в Запорожье зайдут системообразующие банки России Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ближайшие дни в Запорожскую область зайдут крупнейшие системообразующие банки России. Об этом рассказал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. «В банковской системе Запорожской области представлен только один банк. Но я уверен, что это временно, потому что идут переговоры еще с несколькими крупнейшими системообразующими российскими банками, которые должны зайти в Запорожскую область. И это дело ближайших дней», — сказал Рогов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в скором времени жители Запорожья смогут воспользоваться «всей палитрой банковских услуг», а область не будет ни чем отличаться « от любого другого российского региона». Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы РФ уже установили контроль над Херсонской и частью Запорожской областей. Жителям этих регионов разрешили получать российские паспорта в упрощенном порядке. Выдача документов в Запорожье начинается 11 июня. В регионе до конца 2022 года планируется провести референдум о вхождении в состав России. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В ближайшие дни в Запорожскую область зайдут крупнейшие системообразующие банки России. Об этом рассказал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. «В банковской системе Запорожской области представлен только один банк. Но я уверен, что это временно, потому что идут переговоры еще с несколькими крупнейшими системообразующими российскими банками, которые должны зайти в Запорожскую область. И это дело ближайших дней», — сказал Рогов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в скором времени жители Запорожья смогут воспользоваться «всей палитрой банковских услуг», а область не будет ни чем отличаться « от любого другого российского региона». Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы РФ уже установили контроль над Херсонской и частью Запорожской областей. Жителям этих регионов разрешили получать российские паспорта в упрощенном порядке. Выдача документов в Запорожье начинается 11 июня. В регионе до конца 2022 года планируется провести референдум о вхождении в состав России.