В Тюменской области при пожаре погибли пенсионеры

Пожар произошел 10 июня в селе Огнево (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области в селе Огнево во время пожара погибли пожилые мужчина и женщина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«10 июня 2022 года произошел пожар в жилом доме в селе Огнево по улице Центральная, Казанского муниципального района. К сожалению, в результате пожара погибли пожилые мужчина и женщина. Огнем поврежден жилой дом и хозяйственные постройки на общей площади 128 квадратных метров», — говорится в telegram-канале ведомства.

В тушении возгорания были задействованы четыре единицы техники и семь человек. В пресс-службе МЧС Тюменской области отметили, что причиной пожара мог стать аварийный режим работы осветительной электросети на веранде дома.