10 июня 2022

В Тюменской области при пожаре погибли пенсионеры

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Пожар произошел 10 июня в селе Огнево (архивное фото) Фото:

В Тюменской области в селе Огнево во время пожара погибли пожилые мужчина и женщина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«10 июня 2022 года произошел пожар в жилом доме в селе Огнево по улице Центральная, Казанского муниципального района. К сожалению, в результате пожара погибли пожилые мужчина и женщина. Огнем поврежден жилой дом и хозяйственные постройки на общей площади 128 квадратных метров», — говорится в telegram-канале ведомства.

В тушении возгорания были задействованы четыре единицы техники и семь человек. В пресс-службе МЧС Тюменской области отметили, что причиной пожара мог стать аварийный режим работы осветительной электросети на веранде дома.

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В Тюменской области в селе Огнево во время пожара погибли пожилые мужчина и женщина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «10 июня 2022 года произошел пожар в жилом доме в селе Огнево по улице Центральная, Казанского муниципального района. К сожалению, в результате пожара погибли пожилые мужчина и женщина. Огнем поврежден жилой дом и хозяйственные постройки на общей площади 128 квадратных метров», — говорится в telegram-канале ведомства. В тушении возгорания были задействованы четыре единицы техники и семь человек. В пресс-службе МЧС Тюменской области отметили, что причиной пожара мог стать аварийный режим работы осветительной электросети на веранде дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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