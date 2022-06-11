Суд Италии отклонил иск МИД РФ к газете, укравшей фото URA.RU ради фейка

Мария Захарова рассказала, что суд не увидел нарушения закона Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Десятки людей погибли при обстреле центра Донецка

Суд отклонил иск российского посла в Италии Сергея Разова к итальянской газете La Stampa, опубликовавшей статью, в которой ставился вопрос о целесообразности убийства президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На днях в этой же газете появилось сообщение, что иск посла отклонен судьей предварительного следствия г. Турина. Вопреки общепринятому порядку, официального ответа на иск мы пока так и не получили. Судя по газетному сообщению, суд ссылается на то, что якобы „отсутствует конституционный принцип о наличии противоправного деяния“», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Главный редактор издания заявил, что у газеты есть свои убеждения, за которые она борется, сообщила Захарова. Она отметила, что в уголовном кодексе Италии предусмотрена ответственность за оскорбление чести и достоинства итальянского президента.

Разов подал иск в римскую прокуратуру из-за публикации La Stampa. В статье газеты ставился вопрос о целесообразности убийства Путина. В УК Италии предусмотрена ответственность за подстрекательство к совершению преступления. Ранее это же издание использовало на первой полосе фото корреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко с места удара «Точки-У» в Донецке. La Stampa выдала фото за действия России на Украине.