ТАСС: «Точка-У» упала на завод в Херсонской области

Две ракеты «Точка-У» были сбиты российскими ПВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На территорию завода в городе Новая Каховка Херсонской области упала ракета «Точка-У». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. В результате атаки никто не пострадал.

«Ракета „Точка-У“ упала на территорию завода ЗКЭМ в городе Новая Каховка ночью. Еще две ракеты были сбиты расчетами ПВО РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства уточнил, что ракеты были уничтожены на подлете. Информации о пострадавших в результате атаки ВСУ не поступало.

Херсонская область перешла под контроль армии РФ в ходе спецоперации на Украине. Местным жителям разрешили получать российские паспорта в упрощенном порядке. В Херсонской области собираются дать русскому языку статус государственного. Также там начали переход на оплату рублями. Власти региона рассматривают вопрос о вхождении в состав России. Подготовка к референдуму уже началась в запорожском Мелитополе.

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