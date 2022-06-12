ТАСС: «Точка-У» упала на завод в Херсонской области

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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, мчс, последствия, днр, донецк, взрыв, огонь, точка у, обстрел, терракт
Две ракеты «Точка-У» были сбиты российскими ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На территорию завода в городе Новая Каховка Херсонской области упала ракета «Точка-У». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. В результате атаки никто не пострадал.

«Ракета „Точка-У“ упала на территорию завода ЗКЭМ в городе Новая Каховка ночью. Еще две ракеты были сбиты расчетами ПВО РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства уточнил, что ракеты были уничтожены на подлете. Информации о пострадавших в результате атаки ВСУ не поступало.

Херсонская область перешла под контроль армии РФ в ходе спецоперации на Украине. Местным жителям разрешили получать российские паспорта в упрощенном порядке. В Херсонской области собираются дать русскому языку статус государственного. Также там начали переход на оплату рублями. Власти региона рассматривают вопрос о вхождении в состав России. Подготовка к референдуму уже началась в запорожском Мелитополе.

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На территорию завода в городе Новая Каховка Херсонской области упала ракета «Точка-У». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. В результате атаки никто не пострадал. «Ракета „Точка-У“ упала на территорию завода ЗКЭМ в городе Новая Каховка ночью. Еще две ракеты были сбиты расчетами ПВО РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства уточнил, что ракеты были уничтожены на подлете. Информации о пострадавших в результате атаки ВСУ не поступало. Херсонская область перешла под контроль армии РФ в ходе спецоперации на Украине. Местным жителям разрешили получать российские паспорта в упрощенном порядке. В Херсонской области собираются дать русскому языку статус государственного. Также там начали переход на оплату рублями. Власти региона рассматривают вопрос о вхождении в состав России. Подготовка к референдуму уже началась в запорожском Мелитополе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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