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В Ноябрьске простились с участником СВО

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Алексей Казанцев погиб во время проведения спецоперации на Украине (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ноябрьске (ЯНАО) прошли похороны военнослужащего-контрактника Алексея Казанцева, который погиб при исполнении служебного долга во время спецоперации на Украине. Информация об этом появилась в официальном сообществе администрации Ноябрьска в социальной сети «ВКонтакте».

«Наш земляк служил младшим сержантом и геройски выполнял поставленные командованием задачи. Он был посмертно награжден Орденом Мужества. Близким Алексея будет оказана вся необходимая помощь», — уточняют в мэрии города.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО выплатят компенсацию в случае их гибели или ранения во время спецоперации на Украине. Сумма выплаты — от одного до трех миллионов рублей.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины.

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В Ноябрьске (ЯНАО) прошли похороны военнослужащего-контрактника Алексея Казанцева, который погиб при исполнении служебного долга во время спецоперации на Украине. Информация об этом появилась в официальном сообществе администрации Ноябрьска в социальной сети «ВКонтакте». «Наш земляк служил младшим сержантом и геройски выполнял поставленные командованием задачи. Он был посмертно награжден Орденом Мужества. Близким Алексея будет оказана вся необходимая помощь», — уточняют в мэрии города. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО выплатят компенсацию в случае их гибели или ранения во время спецоперации на Украине. Сумма выплаты — от одного до трех миллионов рублей. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины.
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