Тюменская область подарила региону Донбасса детскую площадку. Открытие нового городка приурочили ко Дню России. Об этом сообщили в официальной группе Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте».
Глава администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко поблагодарил руководство и жителей Тюменской области за поддержку. «Спасибо за радость, которую вы подарили нашей детворе», — отметил Козенко. Новую детскую площадку оборудовали горками, качелями и песочницей.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По словам главы государства, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирных жителей Донбасса.
Фото: официальная группа Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте»
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Тюменская область подарила региону Донбасса детскую площадку. Открытие нового городка приурочили ко Дню России. Об этом сообщили в официальной группе Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте». Глава администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко поблагодарил руководство и жителей Тюменской области за поддержку. «Спасибо за радость, которую вы подарили нашей детворе», — отметил Козенко. Новую детскую площадку оборудовали горками, качелями и песочницей. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область взяла шефство над городом ЛНР. Губернатор региона посетил Краснодон 5 июня, где встретился с главой администрации Краснодона и подписал договор о сотрудничестве, посетил спортшколу и передал в учебные заведения русские учебники и книги. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По словам главы государства, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирных жителей Донбасса.