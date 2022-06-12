Тюменская область сделала подарок Донбассу в честь Дня России. Фото

13 июня 2022 в 00:35 Размер текста - 17 +

Тюменская область подарила Краснодону детскую площадку (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тюменская область подарила региону Донбасса детскую площадку. Открытие нового городка приурочили ко Дню России. Об этом сообщили в официальной группе Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте». Глава администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко поблагодарил руководство и жителей Тюменской области за поддержку. «Спасибо за радость, которую вы подарили нашей детворе», — отметил Козенко. Новую детскую площадку оборудовали горками, качелями и песочницей. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область взяла шефство над городом ЛНР. Губернатор региона посетил Краснодон 5 июня, где встретился с главой администрации Краснодона и подписал договор о сотрудничестве, посетил спортшколу и передал в учебные заведения русские учебники и книги. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По словам главы государства, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирных жителей Донбасса. Фото: официальная группа Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте» Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тюменская область подарила региону Донбасса детскую площадку. Открытие нового городка приурочили ко Дню России. Об этом сообщили в официальной группе Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте». Глава администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко поблагодарил руководство и жителей Тюменской области за поддержку. «Спасибо за радость, которую вы подарили нашей детворе», — отметил Козенко. Новую детскую площадку оборудовали горками, качелями и песочницей. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область взяла шефство над городом ЛНР. Губернатор региона посетил Краснодон 5 июня, где встретился с главой администрации Краснодона и подписал договор о сотрудничестве, посетил спортшколу и передал в учебные заведения русские учебники и книги. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По словам главы государства, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирных жителей Донбасса.