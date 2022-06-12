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Тюменская область сделала подарок Донбассу в честь Дня России. Фото

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Виды города. Тюмень, детская площадка
Тюменская область подарила Краснодону детскую площадку (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Тюменская область подарила региону Донбасса детскую площадку. Открытие нового городка приурочили ко Дню России. Об этом сообщили в официальной группе Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте».

Глава администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко поблагодарил руководство и жителей Тюменской области за поддержку. «Спасибо за радость, которую вы подарили нашей детворе», — отметил Козенко. Новую детскую площадку оборудовали горками, качелями и песочницей.

Ранее URA.RU писало, что Тюменская область взяла шефство над городом ЛНР. Губернатор региона посетил Краснодон 5 июня, где встретился с главой администрации Краснодона и подписал договор о сотрудничестве, посетил спортшколу и передал в учебные заведения русские учебники и книги.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По словам главы государства, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирных жителей Донбасса.

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Тюменская область подарила региону Донбасса детскую площадку. Открытие нового городка приурочили ко Дню России. Об этом сообщили в официальной группе Тюменской области в социальной сети «ВКонтакте». Глава администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко поблагодарил руководство и жителей Тюменской области за поддержку. «Спасибо за радость, которую вы подарили нашей детворе», — отметил Козенко. Новую детскую площадку оборудовали горками, качелями и песочницей. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область взяла шефство над городом ЛНР. Губернатор региона посетил Краснодон 5 июня, где встретился с главой администрации Краснодона и подписал договор о сотрудничестве, посетил спортшколу и передал в учебные заведения русские учебники и книги. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По словам главы государства, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирных жителей Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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