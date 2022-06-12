Эрдоган высказался против политики Запада. «Их слова полны лжи»

13 июня 2022 в 00:34 Размер текста - 17 +

Эрдоган, в свою очередь, напомнил, что Запад два десятилетия «медлит» с Турцией по вопросу вступления страны в Евросоюз Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слова западных политиков полны лжи, им нельзя доверять. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Когда мы спрашиваем у них (Греции — прим. ред. URA.RU), для чего вы создаете эти (американские — прим. ред. URA.RU) базы, они отвечают: „Против России“. Их слова полны лжи. Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается их политики», — сообщил Эрдоган во время встречи с представителями турецкой молодежи в провинции Ван. Видеозапись его выступления после распространила канцелярия президента. Он также напомнил, что страны Запада на протяжении нескольких десятилетий «медлят» с Турцией по вопросу вступления страны в Евросоюз. Страны ЕС, США, Канада, Япония и другие государства ввели против России более 10 тысяч санкций из-за вынужденной российской спецоперации на Украине, призванной помочь людям Донбасса, 8 лет страдающим от геноцида ВСУ. В шестом пакете ограничений предполагается частичное эмбарго на нефть. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения призваны «отменить Россию», а также запретить культуру страны. По его словам, РФ невозможно изолировать от остального мира и Россия не находится в изоляции. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что западные страны вводят санкции в ущерб себе. В Швейцарии уже констатировали бесполезность антироссийских ограничений, а Россия может заработать на сложившейся ситуации. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Слова западных политиков полны лжи, им нельзя доверять. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Когда мы спрашиваем у них (Греции — прим. ред. URA.RU), для чего вы создаете эти (американские — прим. ред. URA.RU) базы, они отвечают: „Против России“. Их слова полны лжи. Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается их политики», — сообщил Эрдоган во время встречи с представителями турецкой молодежи в провинции Ван. Видеозапись его выступления после распространила канцелярия президента. Он также напомнил, что страны Запада на протяжении нескольких десятилетий «медлят» с Турцией по вопросу вступления страны в Евросоюз. Страны ЕС, США, Канада, Япония и другие государства ввели против России более 10 тысяч санкций из-за вынужденной российской спецоперации на Украине, призванной помочь людям Донбасса, 8 лет страдающим от геноцида ВСУ. В шестом пакете ограничений предполагается частичное эмбарго на нефть. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения призваны «отменить Россию», а также запретить культуру страны. По его словам, РФ невозможно изолировать от остального мира и Россия не находится в изоляции. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что западные страны вводят санкции в ущерб себе. В Швейцарии уже констатировали бесполезность антироссийских ограничений, а Россия может заработать на сложившейся ситуации.