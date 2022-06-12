Мезенцев назвал санкции Запада «спиралью в никуда»

13 июня 2022 в 02:40 Размер текста - 17 +

Мезенцев отметил, что когда-нибудь странам все равно придется договариваться Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные санкции на сегодняшний день являются попросту неприличными, так как они направлены против успехов Беларуси и России. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. «А ведь пройдет исторически небольшое время — и все равно мы должны будем договариваться, потому что мы соседи. И все равно мы должны будем выстраивать систему отношений, которая должна обеспечить гарантии континентальной и региональной безопасности. Без этого невозможно.То, что сегодня происходит, — это спираль в никуда», — сказал Дмитрий Мезенцев интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ, передает БЕЛТА. Он также прокомментировал предложение жителям Польши собирать хворост в лесу из-за высоких цен на энергоносители: «Зачем хворост нашим славянским братьям в Польше? Никто не запрещал покупать газ за российские рубли. Ради чего все это? Ради чего эта истерия?» — вопросил он. По мнению Мезенцева, Европа стремится отделить себя «видимыми и невидимыми заборами от тех реалий, в которых живет». «Но она не может жить отдельно», — отметил госсекретарь Союзного государства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что слова западных политиков полны лжи. По его мнению, им нельзя доверять. Пресс-секретарь Дмитрий Песков считает, что Запад перешел все грани разумного. Ранее страны ЕС, США, Великобритания и другие западные государства ввели масштабные санкции против РФ после начала ее спецоперации по демилитаризации Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, усилившееся санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и на сами недружественные страны. Так, например, в США заявили о начале худшего за последние 50 лет энергетического кризиса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Западные санкции на сегодняшний день являются попросту неприличными, так как они направлены против успехов Беларуси и России. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. «А ведь пройдет исторически небольшое время — и все равно мы должны будем договариваться, потому что мы соседи. И все равно мы должны будем выстраивать систему отношений, которая должна обеспечить гарантии континентальной и региональной безопасности. Без этого невозможно.То, что сегодня происходит, — это спираль в никуда», — сказал Дмитрий Мезенцев интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ, передает БЕЛТА. Он также прокомментировал предложение жителям Польши собирать хворост в лесу из-за высоких цен на энергоносители: «Зачем хворост нашим славянским братьям в Польше? Никто не запрещал покупать газ за российские рубли. Ради чего все это? Ради чего эта истерия?» — вопросил он. По мнению Мезенцева, Европа стремится отделить себя «видимыми и невидимыми заборами от тех реалий, в которых живет». «Но она не может жить отдельно», — отметил госсекретарь Союзного государства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что слова западных политиков полны лжи. По его мнению, им нельзя доверять. Пресс-секретарь Дмитрий Песков считает, что Запад перешел все грани разумного. Ранее страны ЕС, США, Великобритания и другие западные государства ввели масштабные санкции против РФ после начала ее спецоперации по демилитаризации Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, усилившееся санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и на сами недружественные страны. Так, например, в США заявили о начале худшего за последние 50 лет энергетического кризиса.