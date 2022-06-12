Пушков: в позиции Запада по Украине намечается сдвиг

13 июня 2022 в 02:57 Размер текста - 17 +

Он привел в пример заявления Столтенберга, Киссинджера и Латтвека Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Член Совета федерации России Алексей Пушков прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, допустившего, что Украине придется пойти на территориальные уступки для восстановления мира. По мнению Пушкова, данные слова генсека НАТО были сказаны не случайно. «В позиции западного альянса по Украине намечается сдвиг. Первой ласточкой было заявление Г. Киссинджера на Давосском форуме, где он призвал Киев к уступкам Москве ради предотвращения более крупной войны с участием США и России. Затем со схожей оценкой выступил крупный американский эксперт Э.Латтвек. В ряде европейских столиц уже осознали, что Украина не способна одержать победу, и продумывают варианты выхода из кризиса», — отметил Пушков в telegram-канале. При этом он отметил, что другие страны «делают ставку на максимальное затягивание конфликта». Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе говорил, что Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок. Также, по мнению Йенса Столтенберга, мир на Украине возможен. Он подчеркнул, что решение конфликта между Москвой и Киевом может обернуться территориальными потерями для Украины. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. За это время стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. 14 мая Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, заморозка переговорного процесса была инициативой Украины. В МИД РФ отметили, что Россия готова продолжить обсуждение, если оппоненты проявят инициативу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Член Совета федерации России Алексей Пушков прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, допустившего, что Украине придется пойти на территориальные уступки для восстановления мира. По мнению Пушкова, данные слова генсека НАТО были сказаны не случайно. «В позиции западного альянса по Украине намечается сдвиг. Первой ласточкой было заявление Г. Киссинджера на Давосском форуме, где он призвал Киев к уступкам Москве ради предотвращения более крупной войны с участием США и России. Затем со схожей оценкой выступил крупный американский эксперт Э.Латтвек. В ряде европейских столиц уже осознали, что Украина не способна одержать победу, и продумывают варианты выхода из кризиса», — отметил Пушков в telegram-канале. При этом он отметил, что другие страны «делают ставку на максимальное затягивание конфликта». Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе говорил, что Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок. Также, по мнению Йенса Столтенберга, мир на Украине возможен. Он подчеркнул, что решение конфликта между Москвой и Киевом может обернуться территориальными потерями для Украины. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. За это время стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. 14 мая Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, заморозка переговорного процесса была инициативой Украины. В МИД РФ отметили, что Россия готова продолжить обсуждение, если оппоненты проявят инициативу.