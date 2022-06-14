Оружие Запада прибывает на Украину быстрее, чем ВСУ успевают его использовать Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Западное вооружение, которое поставляется на Украину, чтобы та могла противостоять российской спецоперации, местами наносит больше вреда, чем пользы. Статья об этом вышла в газете The New York Times.

«Огромные просьбы Украины о вооружении могут быть нереалистичными или непрактичными. Гаубицы, например, прибывают быстрее, чем украинцы успевают их использовать — но [советник главы офиса президента Украины Михаил] Подоляк, [президент Украины Владимир] Зеленский и другие явно намерены продолжать давление на Запад, жалуясь ежедневно, что нынешний приток оружия крайне недостаточен», — отмечается в издании.

Кроме того, беспокойство вызывает ущерб, который наносится странам Запада, посылающим оружие на Украину. Страдает, в частности, экономика европейских стран, в некоторых государствах появилась высокая инфляция и подскочили цены на энергоносители, а граждане таких государств стали проявлять больше недовольства. «Многие в Европе стремятся найти способ возобновить экспорт украинского зерна, поскольку мировые цены на продовольствие растут и мир сталкиваются с угрозой голода», — сообщается в материале.

После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ и нацбатов президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран, а страны Запада активно поставляют туда вооружение и поддерживают киевский режим финансово. Однако бойцы ВСУ и иностранные наемники жалуются на нехватку боеприпасов и элементарных средств защиты. Также там участились случаи дезертирства.

В свою очередь, российская армия уничтожает западное вооружение и технику на этой территории, пишет «Национальная служба новостей». Иностранные наемники тоже подвергаются уничтожению, отмечает Life.

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