Западное вооружение, которое поставляется на Украину, чтобы та могла противостоять российской спецоперации, местами наносит больше вреда, чем пользы. Статья об этом вышла в газете The New York Times.
«Огромные просьбы Украины о вооружении могут быть нереалистичными или непрактичными. Гаубицы, например, прибывают быстрее, чем украинцы успевают их использовать — но [советник главы офиса президента Украины Михаил] Подоляк, [президент Украины Владимир] Зеленский и другие явно намерены продолжать давление на Запад, жалуясь ежедневно, что нынешний приток оружия крайне недостаточен», — отмечается в издании.
Кроме того, беспокойство вызывает ущерб, который наносится странам Запада, посылающим оружие на Украину. Страдает, в частности, экономика европейских стран, в некоторых государствах появилась высокая инфляция и подскочили цены на энергоносители, а граждане таких государств стали проявлять больше недовольства. «Многие в Европе стремятся найти способ возобновить экспорт украинского зерна, поскольку мировые цены на продовольствие растут и мир сталкиваются с угрозой голода», — сообщается в материале.
В свою очередь, российская армия уничтожает западное вооружение и технику на этой территории, пишет «Национальная служба новостей». Иностранные наемники тоже подвергаются уничтожению, отмечает Life.
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Западное вооружение, которое поставляется на Украину, чтобы та могла противостоять российской спецоперации, местами наносит больше вреда, чем пользы. Статья об этом вышла в газете The New York Times. «Огромные просьбы Украины о вооружении могут быть нереалистичными или непрактичными. Гаубицы, например, прибывают быстрее, чем украинцы успевают их использовать — но [советник главы офиса президента Украины Михаил] Подоляк, [президент Украины Владимир] Зеленский и другие явно намерены продолжать давление на Запад, жалуясь ежедневно, что нынешний приток оружия крайне недостаточен», — отмечается в издании. Кроме того, беспокойство вызывает ущерб, который наносится странам Запада, посылающим оружие на Украину. Страдает, в частности, экономика европейских стран, в некоторых государствах появилась высокая инфляция и подскочили цены на энергоносители, а граждане таких государств стали проявлять больше недовольства. «Многие в Европе стремятся найти способ возобновить экспорт украинского зерна, поскольку мировые цены на продовольствие растут и мир сталкиваются с угрозой голода», — сообщается в материале. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ и нацбатов президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран, а страны Запада активно поставляют туда вооружение и поддерживают киевский режим финансово. Однако бойцы ВСУ и иностранные наемники жалуются на нехватку боеприпасов и элементарных средств защиты. Также там участились случаи дезертирства. В свою очередь, российская армия уничтожает западное вооружение и технику на этой территории, пишет «Национальная служба новостей». Иностранные наемники тоже подвергаются уничтожению, отмечает Life.