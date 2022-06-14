Глава ДНР усилил правительство республики российскими чиновниками

Денис Пушилин нашел нового советника главы ДНР по гуманитарным вопросам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил независимого депутата Совета депутатов Новосибирска Ростислава Антонова советником главы ДНР по гуманитарным вопросам. Об этом написал в соцсетях сам российский чиновник, уточнив, что займется гуманитарными вопросами.

«Назначение меня советником главы ДНР по гуманитарным вопросам — большая честь и огромная ответственность. Что касается моей депутатской работы в Новосибирске, то все свои обязательства перед избирателями я выполню в полном объеме», — пишет Антонов.

Депутат рассказал, что новая должность поможет действовать с большей отдачей и приносить больше пользы для людей, передает MK.RU. Антонов отметил, что с 2014 года Донецк стал для него вторым родным городом.

Это не первое назначение россиян на высокие должности в ДНР. В июне Пушилин подписал указ об отставке правительства. На освободившиеся места он назначил российских региональных чиновников — так, исполняющим обязанности председателя правительства ДНР стал бывший глава департамента Минпромторга России Виталий Хоценко. Это выпускник «школы губернаторов» и финалист Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Александр Костомаров, ставший первым заместителем руководителя администрации главы ДНР, был вице-губернатором Ульяновской области РФ. Евгений Солнцев до назначения зампредседателя правительства ДНР был помощником главы Минстроя РФ.