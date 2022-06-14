СМИ: в США обеспокоены из-за провала оказать давление на Путина

15 июня 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

США не в состоянии в полной мере контролировать антироссийские санкции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Представители американской администрации обеспокоены неэффективностью санкций против России, по их мнению, введенные ограничения обостряют инфляцию, ухудшают продовольственную безопасность, но не оказывают сдерживающего воздействия на Кремль. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Некоторые представители администрации [президента США Джо] Байдена в частном порядке высказывают обеспокоенность тем, что вместо сдерживающего воздействия на Кремль, для чего они задумывались, санкции обостряют инфляцию, ухудшают продовольственную безопасность», — пишет Bloomberg. Согласно публикации, в США после введения ограничительных мер против РФ были воодушевлены готовностью крупных компаний сворачивать дела в России. Однако оказались застигнуты врасплох разнообразными неожиданными последствиями такого исхода — от разрыва цепочек снабжения до невозможности застраховать экспортные партии зерна. Агентство ссылается на данные исследователей из Йельского университета, которые подсчитали, что около тысячи компаний полностью или частично свернули деятельность в России. Привлечение к частному сектору означает, что санкции становятся менее «хирургическими, откалиброванными и восприимчивыми к политическим переменам», цитирует Bloomberg бывшего старшего советника санкционного управления министерства финансов США Адама Смита. В мае текущего года министерство финансов США выдало генеральную лицензию, которая позволяет американским компаниям платить налоги, пошлины и сборы в РФ до 30 сентября. «Посыл был ясен: заниматься бизнесом в России разрешено при условии, что компании не работают с подсанкционными структурами», — уточняется в публикации. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В ответ на это страны ЕС, а также США и другие государства ввели против РФ масштабные санкции. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран, в том числе привели к росту инфляции. Иностранные компании стали уходить с российского рынка. Некоторые продали свой бизнес, а другие изъявили желание вернуться на российский рынок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Представители американской администрации обеспокоены неэффективностью санкций против России, по их мнению, введенные ограничения обостряют инфляцию, ухудшают продовольственную безопасность, но не оказывают сдерживающего воздействия на Кремль. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Некоторые представители администрации [президента США Джо] Байдена в частном порядке высказывают обеспокоенность тем, что вместо сдерживающего воздействия на Кремль, для чего они задумывались, санкции обостряют инфляцию, ухудшают продовольственную безопасность», — пишет Bloomberg. Согласно публикации, в США после введения ограничительных мер против РФ были воодушевлены готовностью крупных компаний сворачивать дела в России. Однако оказались застигнуты врасплох разнообразными неожиданными последствиями такого исхода — от разрыва цепочек снабжения до невозможности застраховать экспортные партии зерна. Агентство ссылается на данные исследователей из Йельского университета, которые подсчитали, что около тысячи компаний полностью или частично свернули деятельность в России. Привлечение к частному сектору означает, что санкции становятся менее «хирургическими, откалиброванными и восприимчивыми к политическим переменам», цитирует Bloomberg бывшего старшего советника санкционного управления министерства финансов США Адама Смита. В мае текущего года министерство финансов США выдало генеральную лицензию, которая позволяет американским компаниям платить налоги, пошлины и сборы в РФ до 30 сентября. «Посыл был ясен: заниматься бизнесом в России разрешено при условии, что компании не работают с подсанкционными структурами», — уточняется в публикации. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В ответ на это страны ЕС, а также США и другие государства ввели против РФ масштабные санкции. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран, в том числе привели к росту инфляции. Иностранные компании стали уходить с российского рынка. Некоторые продали свой бизнес, а другие изъявили желание вернуться на российский рынок.