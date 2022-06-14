Части россиян запретят передвигаться на электросамокатах

15 июня 2022 в 04:42 Размер текста - 17 +

В СПЧ предлагают разрешить управлять электросамокатами только с 18 лет Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В России могут признать электросамокаты источником повышенной опасности, ввести возрастные ограничения и особую категорию прав для управления ими. Соответствующие предложения разрабатываются в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России Владимире Путине. В СПЧ предлагают ввести обязательную страховку электрических самокатов, признать их источником повышенной опасности и установить на них номерные знаки, рассказал «Известиям» член Совета Кирилл Кабанов. Он добавил, что необходимо запретить управление электросамокатами и похожим транспортом детям до 18 лет, а также можно рассмотреть возможность получения для этого прав особой категории. По мнению депутата Госдумы РФ Яны Лантратовой, в первую очередь необходимо обозначить статус электросамокатов в ПДД. «Необходимо прописать режимы их эксплуатации, определить возможности, правила и скорость передвижения. Сейчас это никак не регулируется и зачастую приводит к печальным и даже трагическим последствиям», — считает парламентарий. Ранее сообщалось, что в Совфеде предложили ввести новую категорию водительских прав для управления электросамокатами. Также там предложили обязать владельцев электросамокатов оформлять ОСАГО. Минпромторг РФ разрабатывает новый ГОСТ, согласно которому на всех ввозимых в Россию электросамокатах обязан быть ограничитель скорости. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России могут признать электросамокаты источником повышенной опасности, ввести возрастные ограничения и особую категорию прав для управления ими. Соответствующие предложения разрабатываются в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России Владимире Путине. В СПЧ предлагают ввести обязательную страховку электрических самокатов, признать их источником повышенной опасности и установить на них номерные знаки, рассказал «Известиям» член Совета Кирилл Кабанов. Он добавил, что необходимо запретить управление электросамокатами и похожим транспортом детям до 18 лет, а также можно рассмотреть возможность получения для этого прав особой категории. По мнению депутата Госдумы РФ Яны Лантратовой, в первую очередь необходимо обозначить статус электросамокатов в ПДД. «Необходимо прописать режимы их эксплуатации, определить возможности, правила и скорость передвижения. Сейчас это никак не регулируется и зачастую приводит к печальным и даже трагическим последствиям», — считает парламентарий. Ранее сообщалось, что в Совфеде предложили ввести новую категорию водительских прав для управления электросамокатами. Также там предложили обязать владельцев электросамокатов оформлять ОСАГО. Минпромторг РФ разрабатывает новый ГОСТ, согласно которому на всех ввозимых в Россию электросамокатах обязан быть ограничитель скорости.