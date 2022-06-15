Путин повысил прокурора Свердловской области

Бориса Крылова официально повысили до генерал-лейтенанта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский областной прокурор Борис Крылов получил долгожданное повышение — ему присвоен чин государственного советника юстиции второго класса. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщили URA.RU несколько источников, информация официально подтверждена ведомством.

«Борису Александровичу, наконец-то, присвоили новые погоны. Указ [президента] датирован 4 июня», — поделился собеседник в ведомстве. Нынешний чин Крылова соответствует званию генерал-лейтенанта. Прежде он числился государственным советником юстиции третьего класса — иначе говоря, был генерал-майором. По свидетельствам сразу двух источников URA.RU, Крылов уже появляется на публике в новых погонах.

Информация получила официальное подтверждение: на сайте свердловской прокуратуры в биографии Крылова уже указан новый классный чин. Получить комментарий в пресс-службе Генпрокуратуры РФ к моменту публикации не удалось.

Источники URA.RU в начале июня анонсировали, что Крылов в ближайшее время получит новые генеральские погоны. В предыдущий раз повышение ему прочили еще к началу года. Тогда в окружении прокурора ждали, что президент подпишет указ к 12 января — ко Дню прокуратуры. Но этого не произошло. В ведомстве находили это странным: прежний чин Крылова не соответствовал должности областного прокурора.

Борис Крылов возглавил прокуратуру Свердловской области в мае 2021 года. До этого он работал в Новосибирске, где был замначальника региональной прокуратуры.

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