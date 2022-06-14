К новому микрорайону Кургана построят дорогу за сотни миллионов

Дорогу к домам в 16 микрорайоне в Кургане построят почти за 300 млн рублей, об этом говорится на сайте госзакупок. Информацию о муниципальном контракте URA.RU подтвердила пресс-служба администрации города.
«В 2022 году подписан муниципальный контракт на строительство автомобильной дороги к микрорайону №16 по ул. 7 микрорайон и Федота Елисеева с устройством тротуаров. В этом году планируется перенести линии инженерных коммуникаций сторонних организаций и построить ливневую канализацию», — объясняют в мэрии.
Согласно данным портала госзакупок, контракт выиграло ООО «Тюменская автодорожная компания». Сумма контракта — 298,5 млн рублей, заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана». Срок выполнения работ указан до 15 ноября 2023 года.
В требованиях также прописаны гарантийные сроки к выполненным работам: для озеленения — 2 года, для остановочного павильона — 4 года, для нижнего слоя дорожного покрытия — 5 лет, для дорожных знаков со светоотражающим материалом — 10 лет. Гарантийный срок для верхнего слоя дорожного покрытия и слоев износа из асфальтобетона при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте дорожного полотна принимается до 8 лет.
Ранее URA.RU писало, что жители 16 микрорайона Кургана самостоятельно отсыпают проезды к домам №8, №10 и №11. Жители домов №2 и №6 решили последовать примеру соседей. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что проезды к домам не относятся к улично-дорожной сети города и являются самосозданными.
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Дорогу к домам в 16 микрорайоне в Кургане построят почти за 300 млн рублей, об этом говорится на сайте госзакупок. Информацию о муниципальном контракте URA.RU подтвердила пресс-служба администрации города. «В 2022 году подписан муниципальный контракт на строительство автомобильной дороги к микрорайону №16 по ул. 7 микрорайон и Федота Елисеева с устройством тротуаров. В этом году планируется перенести линии инженерных коммуникаций сторонних организаций и построить ливневую канализацию», — объясняют в мэрии. Согласно данным портала госзакупок, контракт выиграло ООО «Тюменская автодорожная компания». Сумма контракта — 298,5 млн рублей, заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана». Срок выполнения работ указан до 15 ноября 2023 года. В требованиях также прописаны гарантийные сроки к выполненным работам: для озеленения — 2 года, для остановочного павильона — 4 года, для нижнего слоя дорожного покрытия — 5 лет, для дорожных знаков со светоотражающим материалом — 10 лет. Гарантийный срок для верхнего слоя дорожного покрытия и слоев износа из асфальтобетона при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте дорожного полотна принимается до 8 лет. Ранее URA.RU писало, что жители 16 микрорайона Кургана самостоятельно отсыпают проезды к домам №8, №10 и №11. Жители домов №2 и №6 решили последовать примеру соседей. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что проезды к домам не относятся к улично-дорожной сети города и являются самосозданными.