При пожаре в «Малиновке» сгорело 55 домов. ЧС произошло 28 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана Александр Иноземцев, потерявший дом и питомцев во время пожара в садоводстве «Малиновка-7», купил новое жилье на деньги, собранные неравнодушными гражданами. Сейчас он открыл сбор средств на ремонт дома. Об этом URA.RU рассказал сам мужчина.

«Нам удалось собрать 100 тысяч рублей, на эти деньги я купил домик, но не тот, который задумал. Сейчас мы с братом, кошкой и попугаем переехали в него, но он совсем не утеплен к зиме. Нам предстоит делать ремонт, поэтому будем рады материальной помощи, проводить работы будем сами», — говорит Иноземцев.

Изначально мужчина планировал приобрести кирпичный дом за 200 тысяч рублей, но не успел собрать нужную сумму в срок. Сейчас он переехал в деревянный дом, который необходимо утеплить. На эти цели на странице Иноземцева в соцсети «ВКонтакте» открыт сбор средств на ремонт. Также мужчина принимает и строительные материалы.

До этого URA.RU сообщало, что курганец во время пожара в СНТ «Малиновка-7» потерял дом. В огне погибли куры, попугаи, собаки и кошки, спасти удалось только котенка и одного попугая. Ранее мужчина открыл сбор средств на покупку нового дома.

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Александр Иноземцев вместе со спасенным котенком и попугаем на месте своего сгоревшего дома «Добрый самарянин. Россия. Курган», соцсеть «ВКонтакте»