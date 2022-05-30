При пожаре в «Малиновке» 28 апреля сгорело 55 домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У жителя Кургана, потерявшего дом во время пожара в садоводстве «Малиновка-7», сгорели животные, взятые из приюта. На участке Александр Иноземцев разводил попугаев, кошек, собак и кур. Об этом URA.RU рассказал сам погорелец.

«Я был на работе, когда мне позвонил младший брат и сказал, что наш дом горит. Брат успел вынести только котенка и одного попугая, остальные животные сгорели вместе с домом и всеми вещами. Когда приехал в СНТ, пожарные и полиция никого к домам не пускали», — сообщил URA.RU Иноземцев. Всего у мужчины было три собаки, две кошки, несколько кур и попугаев. По словам руководителя волонтерского объединения помощи животным «Потеряшки» Ольги Печерских, одну из собак Иноземцев брал из приюта.

На сегодняшний день мужчина ждет решения комиссии, по результатам которой ему назначат выплаты как погорельцу, потерявшему жилой дом. Благодаря неравнодушным курганцам он нашел новый дом в «Малиновке», но на его покупку ему не хватает 200 тысяч рублей. Поэтому Иноземцев открыл сбор средств на своей личной странице «ВКонтакте».Там же можно найти реквизиты для перевода и отчеты о поступлениях. На момент публикации курганцы перечислили ему 20 тысяч рублей.

Как рассказал URA.RU Иноземцев, его главная мечта — иметь дом, огород и небольшую ферму с курами, а также создать любящую семью. После случившегося он дал себе слово максимально обезопасить свое жилье и питомцев.

До этого URA.RU писало, что курганцы собрали деньги на жилье погорельцу из села Чистопрудный в Курганской области. Всего удалось собрать более 270 тысяч рублей. Собранные средства пойдут на покупку жилого вагончика и доильного аппарата.

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Иноземцев нашел для себя новый кирпичный дом, но на его покупку ему нужно собрать 200 тысяч рублей Александр Иноземцев, соцсеть «ВКонтакте»