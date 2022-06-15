В Кремле оценили нынешние отношения с США 16 июня 2022 в 02:50 Размер текста - 17 + Отношения РФ и США находятся на нулевой точке, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Диалог России и США практически отсутствует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Отношения сейчас фактически находятся на нулевой точке. Российско-американский диалог как таковой отсутствует», — сказал Дмитрий Песков РИА «Новости». Также он отметил, что итоги саммита лидеров РФ и США в 2021 году полностью обесценены. Ранее Песков заявлял, что за 2,5 месяца с начала спецоперации США не пытались возобновить диалог с Россией. Однако представитель Кремля отмечал, что России все равно придется общаться с США и Европой, но совсем в другом режиме. В госдепартаменте заявляли, что диалог между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном пройдет, если это облегчит ситуацию на Украине. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Как заявлял российский лидер, ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что Россия открыта к диалогу с Украиной. Однако последняя, по словам Путина, не готова обсуждать конфликт. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Диалог России и США практически отсутствует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Отношения сейчас фактически находятся на нулевой точке. Российско-американский диалог как таковой отсутствует», — сказал Дмитрий Песков РИА «Новости». Также он отметил, что итоги саммита лидеров РФ и США в 2021 году полностью обесценены. Ранее Песков заявлял, что за 2,5 месяца с начала спецоперации США не пытались возобновить диалог с Россией. Однако представитель Кремля отмечал, что России все равно придется общаться с США и Европой, но совсем в другом режиме. В госдепартаменте заявляли, что диалог между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном пройдет, если это облегчит ситуацию на Украине. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Как заявлял российский лидер, ее основными целями является денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что Россия открыта к диалогу с Украиной. Однако последняя, по словам Путина, не готова обсуждать конфликт. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям