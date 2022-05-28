Трампа впечатлило укрепление рубля до исторического максимума

29 мая 2022 в 06:09 Размер текста - 17 +

Трамп отметил, что рубль в настоящее время «сильнее, чем когда-либо» Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине Рубль сейчас сильнее, чем когда-либо, так как дорогая нефть и переход на расчеты за энергоносители в собственной валюте позволяют России зарабатывать «целое состояние». Так считает бывший президент США Дональд Трамп. «Он (рубль — прим. ред.URA.RU) — на исторических максимумах, потому что цены на нефть сейчас так высоки — выше, чем когда-либо», — сказал Трамп на митинге своих сторонников в штате Вайоинг, передает РИА «Новости». Экс-президент США отметил, что Россия зарабатывает «целое состояние», продавая нефть за рубли. «И вы останетесь без долларов, вы останетесь без ничего», — предупредил Трамп. Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин предупредил россиян, что укрепление рубля, которое можно наблюдать в последнее время, может закончится во втором полугодии 2022 года. Курс рубля по отношению к доллару и евро упал после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, но спустя несколько месяцев вырос и укрепился. 20 мая курс доллара США впервые за четыре года упал ниже 60 рублей, евро также побил рекорд за пять лет и упал ниже 62 рублей.

Рубль сейчас сильнее, чем когда-либо, так как дорогая нефть и переход на расчеты за энергоносители в собственной валюте позволяют России зарабатывать «целое состояние». Так считает бывший президент США Дональд Трамп. «Он (рубль — прим. ред.URA.RU) — на исторических максимумах, потому что цены на нефть сейчас так высоки — выше, чем когда-либо», — сказал Трамп на митинге своих сторонников в штате Вайоинг, передает РИА «Новости». Экс-президент США отметил, что Россия зарабатывает «целое состояние», продавая нефть за рубли. «И вы останетесь без долларов, вы останетесь без ничего», — предупредил Трамп. Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин предупредил россиян, что укрепление рубля, которое можно наблюдать в последнее время, может закончится во втором полугодии 2022 года. Курс рубля по отношению к доллару и евро упал после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, но спустя несколько месяцев вырос и укрепился. 20 мая курс доллара США впервые за четыре года упал ниже 60 рублей, евро также побил рекорд за пять лет и упал ниже 62 рублей.