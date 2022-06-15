Выплаты на детей проиндексировали с 1 июня Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцам проиндексировали три выплаты, которые предоставляют органы социальной защиты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области. Больше денег жители получат за рождение первого, третьего и последующих детей, а также на детей от 3 до 7 лет.

«Проведена индексация выплат, предоставляемых через органы социальной защиты населения. В июне жители получат доплату — разницу между прошлым пособием и новым его размером (за месяц). А с июля начнут получать помощь уже в полном, увеличенном объеме», — рассказали URA.RU в пресс-службе депсоцразвития Тюменской области.

Повышение затронуло три вида ежемесячной поддержки:

выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Старый размер — 12 475 рублей, новый — 13 723, доплата (разница) — 1 248 рублей;

на ребенка от 3 до 7 лет: старый размер — 6 327, 9 356, 12 475 рублей (в зависимости от дохода семьи), новый — 6 861, 10 292, 13 723. Доплата: 534, 936 или 1 248 рублей;

на третьего ребенка и последующих детей (рожденных с 1.01.2020), если заявления поданы с 1 июня 2022 года: старый размер — 12 475, новый — 13 723, доплата — 1 248 рублей.

Ранее URA.RU писало, что тюменцам повысили пенсии, пособия от ПФР, выплаты от Фонда соцстрахования. Индексация произошла из-за увеличения прожиточного минимума в регионе.

Фото: департамент социального развития Тюменской области