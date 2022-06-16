Цены на iPhone снизились почти на треть

17 июня 2022 в 03:13 Размер текста - 17 +

С марта цены на iPhone в России снизились на 15—30% Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности С марта цены на модели iPhone в России снизились на 15—30%. Об этом рассказали в в пресс-службе маркетплейса Wildberries. Основными причинами эксперты называют сильнейшее падение спроса, укрепление рубля и рост параллельного импорта. «В апреле по сравнению с мартом стоимость отдельных моделей 12-й серии снизились на 10%, а на последнюю, 13-ю серию — на 22%. За май и начало июня падение цен составило еще 5—10% в зависимости от модели», — пишут «Известия» со ссылкой на данные, предоставленные маркетплейсом. Этот факт подтвердили и в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо». В этих магазинах цены на смартфоны линеек iPhone 13, 12 и 11 сейчас находятся на уровне февраля, а на отдельные модели даже ниже. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что падение цен связано с тем, что поставщики налаживают параллельный импорт гаджетов. Продукция Apple была включена в перечень товаров, разрешенных к ввозу в РФ в обход санкций без согласия правообладателя. Среди иных причин снижения цен на айфоны во всех каналах продаж называют сильнейшее падение спроса на них, а также укрепление российской валюты. Компания Apple заявила о прекращении поставок своей техники в Россию после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Компания-производитель также ограничила работу платежного сервиса Apple Pay в России. Из-за угрозы дефицита товара россияне начали массово скупать модели iPhone. В результате к концу марта продукция Apple в интернет-магазинах РФ подорожала до 142%. Однако уже в мае Министерство промышленности и торговли РФ включило бренд в перечень товаров, которые будет разрешено ввозить в Россию без согласия правообладателя, то есть в обход санкций. Российский бизнес уже начал закупать технику в рамках параллельного импорта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

С марта цены на модели iPhone в России снизились на 15—30%. Об этом рассказали в в пресс-службе маркетплейса Wildberries. Основными причинами эксперты называют сильнейшее падение спроса, укрепление рубля и рост параллельного импорта. «В апреле по сравнению с мартом стоимость отдельных моделей 12-й серии снизились на 10%, а на последнюю, 13-ю серию — на 22%. За май и начало июня падение цен составило еще 5—10% в зависимости от модели», — пишут «Известия» со ссылкой на данные, предоставленные маркетплейсом. Этот факт подтвердили и в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо». В этих магазинах цены на смартфоны линеек iPhone 13, 12 и 11 сейчас находятся на уровне февраля, а на отдельные модели даже ниже. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что падение цен связано с тем, что поставщики налаживают параллельный импорт гаджетов. Продукция Apple была включена в перечень товаров, разрешенных к ввозу в РФ в обход санкций без согласия правообладателя. Среди иных причин снижения цен на айфоны во всех каналах продаж называют сильнейшее падение спроса на них, а также укрепление российской валюты. Компания Apple заявила о прекращении поставок своей техники в Россию после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Компания-производитель также ограничила работу платежного сервиса Apple Pay в России. Из-за угрозы дефицита товара россияне начали массово скупать модели iPhone. В результате к концу марта продукция Apple в интернет-магазинах РФ подорожала до 142%. Однако уже в мае Министерство промышленности и торговли РФ включило бренд в перечень товаров, которые будет разрешено ввозить в Россию без согласия правообладателя, то есть в обход санкций. Российский бизнес уже начал закупать технику в рамках параллельного импорта.