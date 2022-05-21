Во Франции признали отсутствие в Европе альтернатив газу из РФ

22 мая 2022 в 06:11 Размер текста - 17 +

В мире нет поставщиков газа в Европу, которые способны заменить РФ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе В настоящее время не существует поставщиков, которые могли бы заменить поставки российского природного газа в европейские страны в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает французская газета Monde diplomatique. «Желание европейцев отвернуться от Москвы наталкивается на устоявшийся в нефтегазовой сфере порядок вещей, который будет трудно изменить так быстро, как того потребует более или менее скорое введение эмбарго», — пишет газета. Там подчеркнули, что воспользоваться этой ситуацией планируют США с расчетом увеличить поставки своего сниженного природного газа в европейские страны. Страны Запада ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. После этого президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. В связи с этим негативные последствия, наоборот, наблюдаются в США и странах ЕС. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц предрек мощный экономический кризис и потери миллионов рабочих мест в случае эмбарго на поставки российского газа. Немецкие продовольственные ассоциации предрекли дефицит продовольствия в скором времени. Сообщалось, что Берлин в ближайшем будущем будет зависеть от российской нефти и газа.

В настоящее время не существует поставщиков, которые могли бы заменить поставки российского природного газа в европейские страны в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает французская газета Monde diplomatique. «Желание европейцев отвернуться от Москвы наталкивается на устоявшийся в нефтегазовой сфере порядок вещей, который будет трудно изменить так быстро, как того потребует более или менее скорое введение эмбарго», — пишет газета. Там подчеркнули, что воспользоваться этой ситуацией планируют США с расчетом увеличить поставки своего сниженного природного газа в европейские страны. Страны Запада ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. После этого президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. В связи с этим негативные последствия, наоборот, наблюдаются в США и странах ЕС. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц предрек мощный экономический кризис и потери миллионов рабочих мест в случае эмбарго на поставки российского газа. Немецкие продовольственные ассоциации предрекли дефицит продовольствия в скором времени. Сообщалось, что Берлин в ближайшем будущем будет зависеть от российской нефти и газа.