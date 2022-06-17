Санкции против РФ заставили ЕС использовать запасы газа на зиму

17 июня 2022 в 21:57 Размер текста - 17 +

Россия сократила поставки газа в Германию, Италию и Францию Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Из-за антироссийских санкций цены на российский газ взлетели, поэтому Европа использует запасы топлива, которыми планировала пользоваться зимой. Об этом сообщает издание Bloomberg. «Цены на газ выросли. И Европа начала использовать запасы, которые она откладывала на зиму», — говорится в материале. Сообщается также, что российская компания «Газпром» сократила поставки топлива в Германию, Италию и Францию. «Страна начала сокращать поставки даже в страны, которые уступили требованию президента РФ Владимира Путина платить за газ в рублях», — отмечается в статье. Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главные цели — денацификация, демилитаризация территории, а также помощь населению Донбасса, в течение восьми лет страдающему от обстрелов ВСУ и нацбатов. Несмотря на действия России, страны Евросоюза и США ввели против РФ жесткие санкции, которые касались частичного или полного эмбарго на российские энергоресурсы. В ответ на это глава государства составил список недружественных стран и поручил, чтобы они покупали у РФ газ за рубли. Из-за этого цены на мировом рынке на газ выросли, а внутри государств, вводивших ограничения против России, возникли серьезные проблемы. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Из-за антироссийских санкций цены на российский газ взлетели, поэтому Европа использует запасы топлива, которыми планировала пользоваться зимой. Об этом сообщает издание Bloomberg. «Цены на газ выросли. И Европа начала использовать запасы, которые она откладывала на зиму», — говорится в материале. Сообщается также, что российская компания «Газпром» сократила поставки топлива в Германию, Италию и Францию. «Страна начала сокращать поставки даже в страны, которые уступили требованию президента РФ Владимира Путина платить за газ в рублях», — отмечается в статье. Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главные цели — денацификация, демилитаризация территории, а также помощь населению Донбасса, в течение восьми лет страдающему от обстрелов ВСУ и нацбатов. Несмотря на действия России, страны Евросоюза и США ввели против РФ жесткие санкции, которые касались частичного или полного эмбарго на российские энергоресурсы. В ответ на это глава государства составил список недружественных стран и поручил, чтобы они покупали у РФ газ за рубли. Из-за этого цены на мировом рынке на газ выросли, а внутри государств, вводивших ограничения против России, возникли серьезные проблемы.