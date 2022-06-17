Путин обозначил нового партнера России на Балканах

18 июня 2022 в 02:37 Размер текста - 17 +

Путин заявил о развитии отношений России с Боснией и Герцеговиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Несмотря на определенные сложности в отношениях с Боснией и Герцеговиной (БиГ) в связи с присоединением государства к санкциям, отношения с этой страной продолжаются и будут развиваться. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир путин в ходе встречи с членом президиума БиГ от сербов Милорадом Додиком в рамках ПМЭФ. «К сожалению, в современных условиях с Боснией и Герцеговиной у нас есть определенные сложности, связанные с присоединением к санкциям, но мы знаем вашу позицию и высоко ее ценим. Но несмотря ни на какие сложности, отношения продолжаются и будут развиваться. Особенно с теми, кто хочет поддерживать эти отношения. А вы, насколько я знаю, как раз относитесь к таким людям», — сказал Путин, обращаясь к сербскому коллеге. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Президент РФ также поблагодарил члена президиума БиГ за участие в Петербургском форуме. Ранее URA.RU писало, что в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономичного форума президент России расскажет о том, как страна будет искать себе новых друзей. Европейские страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна не станет вводить санкции против РФ сколько сможет, потому что это предусмотрено решением Совета национальной безопасности страны. Милорад Додик заявлял, что Республика Сербская и Народная Скупщина (парламент) энтитета также выступили против введения антироссийских санкций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Несмотря на определенные сложности в отношениях с Боснией и Герцеговиной (БиГ) в связи с присоединением государства к санкциям, отношения с этой страной продолжаются и будут развиваться. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир путин в ходе встречи с членом президиума БиГ от сербов Милорадом Додиком в рамках ПМЭФ. «К сожалению, в современных условиях с Боснией и Герцеговиной у нас есть определенные сложности, связанные с присоединением к санкциям, но мы знаем вашу позицию и высоко ее ценим. Но несмотря ни на какие сложности, отношения продолжаются и будут развиваться. Особенно с теми, кто хочет поддерживать эти отношения. А вы, насколько я знаю, как раз относитесь к таким людям», — сказал Путин, обращаясь к сербскому коллеге. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Президент РФ также поблагодарил члена президиума БиГ за участие в Петербургском форуме. Ранее URA.RU писало, что в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономичного форума президент России расскажет о том, как страна будет искать себе новых друзей. Европейские страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна не станет вводить санкции против РФ сколько сможет, потому что это предусмотрено решением Совета национальной безопасности страны. Милорад Додик заявлял, что Республика Сербская и Народная Скупщина (парламент) энтитета также выступили против введения антироссийских санкций.