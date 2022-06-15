Bloomberg: США хотят впервые отправить Украине ракеты Harpoon

15 июня 2022 в 19:47 Размер текста - 17 +

США отправят новую военную помощь на Украину Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация президента США Джо Байдена намерена объявить о поставках вооружения на Украину на сумму 650 миллионов долларов. В новый пакет военной помощи впервые войдут противокорабельные ракеты Harpoon. «В среду Белый дом объявит о поставках оружия и оборудования для Украины на сумму 650 миллионов долларов, включая устанавливаемые на транспортные средства противокорабельные ракеты Harpoon», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники. 320 миллионов долларов пойдут на радиостанции, 55 миллионов — на тепловизионную оптику ночного видения, 160 миллионов долларов будет потрачено на обучение. По данным издания Reuters, военная помощь составит 1 миллиард долларов. В пакет войдут также артиллерийские ракеты и снаряды для гаубиц. Ранее в Пентагоне сообщили, что Вооруженные силы Украины используют 85 гаубиц М-777, девять вертолетов Ми-17, беспилотники Switchblade, пишет RT. Однако российские военные уничтожают поставляемое на Украину оружие. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских военных и националистов. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Администрация президента США Джо Байдена намерена объявить о поставках вооружения на Украину на сумму 650 миллионов долларов. В новый пакет военной помощи впервые войдут противокорабельные ракеты Harpoon. «В среду Белый дом объявит о поставках оружия и оборудования для Украины на сумму 650 миллионов долларов, включая устанавливаемые на транспортные средства противокорабельные ракеты Harpoon», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники. 320 миллионов долларов пойдут на радиостанции, 55 миллионов — на тепловизионную оптику ночного видения, 160 миллионов долларов будет потрачено на обучение. По данным издания Reuters, военная помощь составит 1 миллиард долларов. В пакет войдут также артиллерийские ракеты и снаряды для гаубиц. Ранее в Пентагоне сообщили, что Вооруженные силы Украины используют 85 гаубиц М-777, девять вертолетов Ми-17, беспилотники Switchblade, пишет RT. Однако российские военные уничтожают поставляемое на Украину оружие. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских военных и националистов.