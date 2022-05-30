В городах ЯНАО ограничат продажу алкоголя

В городах Ямало-Ненецкого автономного округа в Международный день защиты детей ограничат продажу алкогольной продукции. Об этом URA.RU сообщили в администрациях муниципалитетов. «В праздничный день, 1 июня, в Надыме запрещена торговля алкогольными напитками», — сообщили агентству в мэрии. Также продажу ограничили в Новом Уренгое, Лабытнанги и Губкинском. В Ноябрьске ограничение действовать не будет. «Праздник в Ноябрьске был организован 28 мая, в выходной день. Тогда и было ограничение по продаже спиртного», — прокомментировали в администрации города. Ранее URA.RU сообщало, что на День оленевода на Ямале запрещали продажу алкоголя. Праздник проходил в марте и апреле.