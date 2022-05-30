В городах ЯНАО ограничат продажу алкоголя

В Новом Уренгое, Надыме, Лабытнанги и Губкинском 1 июня не будут продавать алкоголь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городах Ямало-Ненецкого автономного округа в Международный день защиты детей ограничат продажу алкогольной продукции. Об этом URA.RU сообщили в администрациях муниципалитетов.

«В праздничный день, 1 июня, в Надыме запрещена торговля алкогольными напитками», — сообщили агентству в мэрии. Также продажу ограничили в Новом Уренгое, Лабытнанги и Губкинском.

В Ноябрьске ограничение действовать не будет. «Праздник в Ноябрьске был организован 28 мая, в выходной день. Тогда и было ограничение по продаже спиртного», — прокомментировали в администрации города.

Ранее URA.RU сообщало, что на День оленевода на Ямале запрещали продажу алкоголя. Праздник проходил в марте и апреле.