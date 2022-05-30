30 мая 2022

В городах ЯНАО ограничат продажу алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник Роспотребнадзора в магазине
В Новом Уренгое, Надыме, Лабытнанги и Губкинском 1 июня не будут продавать алкоголь Фото:

В городах Ямало-Ненецкого автономного округа в Международный день защиты детей ограничат продажу алкогольной продукции. Об этом URA.RU сообщили в администрациях муниципалитетов.

«В праздничный день, 1 июня, в Надыме запрещена торговля алкогольными напитками», — сообщили агентству в мэрии. Также продажу ограничили в Новом Уренгое, Лабытнанги и Губкинском.

В Ноябрьске ограничение действовать не будет. «Праздник в Ноябрьске был организован 28 мая, в выходной день. Тогда и было ограничение по продаже спиртного», — прокомментировали в администрации города.

Ранее URA.RU сообщало, что на День оленевода на Ямале запрещали продажу алкоголя. Праздник проходил в марте и апреле.

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В городах Ямало-Ненецкого автономного округа в Международный день защиты детей ограничат продажу алкогольной продукции. Об этом URA.RU сообщили в администрациях муниципалитетов. «В праздничный день, 1 июня, в Надыме запрещена торговля алкогольными напитками», — сообщили агентству в мэрии. Также продажу ограничили в Новом Уренгое, Лабытнанги и Губкинском. В Ноябрьске ограничение действовать не будет. «Праздник в Ноябрьске был организован 28 мая, в выходной день. Тогда и было ограничение по продаже спиртного», — прокомментировали в администрации города. Ранее URA.RU сообщало, что на День оленевода на Ямале запрещали продажу алкоголя. Праздник проходил в марте и апреле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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