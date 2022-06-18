ВСУ потеряли половину техники, в Северодонецке произошел взрыв. Главное о спецоперации 18 июня

18 июня 2022 в 22:33 Размер текста - 17 +

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба признал, что Россия превосходит Украину в артиллерии в 15 раз на самых важных участках линии фронта. Он также раскрыл, что ВСУ потеряли приблизительно 50% тяжелых вооружений в ходе специальной операции РФ. В районе Северодонецка наблюдается «дымный гриб». Он похож на цвет дыма от подрыва емкостей с азотной кислотой, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 18 июня. Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины после участившихся обстрелов Донецкой и Луганской народной республик украинскими военными и неонацистами. Цель российской армии — денацификация, демилитаризация страны и защита людей от геноцида киевского режима. На данный момент освобождена значительная территория Донбасса, под контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Некоторые жители уже начали получать российские паспорта.