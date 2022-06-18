ВСУ потеряли половину техники, в Северодонецке произошел взрыв. Главное о спецоперации 18 июня

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Украинские военные во время всей спецоперации потеряли 50% тяжелого вооружения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба признал, что Россия превосходит Украину в артиллерии в 15 раз на самых важных участках линии фронта. Он также раскрыл, что ВСУ потеряли приблизительно 50% тяжелых вооружений в ходе специальной операции РФ. В районе Северодонецка наблюдается «дымный гриб». Он похож на цвет дыма от подрыва емкостей с азотной кислотой, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 18 июня.

  • В интернете появились кадры с американскими пленными, задержанными на Украине российскими солдатами. Видео опубликовали корреспонденты телеканалов RT и ВГТРК;
  • Российские военные уничтожили хранилища топлива, которые украинские солдаты использовали для военной техники в Донбассе. Такое заявление сделало Минобороны РФ;
  • Следственный комитет РФ узнал, кто из командования ВСУ причастен к расстрелу мирных жителей в Донбассе. Оба командира задержаны;
  • Российская армия начала зачистку поселка Тошковка в ЛНР от украинских националистов. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он добавил, что подразделение спецназа «Ахмат» и корпус народной милиции ЛНР освободили поселок Метелкино, который примыкает к Северодонецку Луганской области;
  • Америка больше не хочет продавать Киеву беспилотники MQ-1 °C Gray Eagle. В США сомневаются, что это вооружение не попадет в руки российским военным;

Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины после участившихся обстрелов Донецкой и Луганской народной республик украинскими военными и неонацистами. Цель российской армии — денацификация, демилитаризация страны и защита людей от геноцида киевского режима. На данный момент освобождена значительная территория Донбасса, под контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Некоторые жители уже начали получать российские паспорта.

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба признал, что Россия превосходит Украину в артиллерии в 15 раз на самых важных участках линии фронта. Он также раскрыл, что ВСУ потеряли приблизительно 50% тяжелых вооружений в ходе специальной операции РФ. В районе Северодонецка наблюдается «дымный гриб». Он похож на цвет дыма от подрыва емкостей с азотной кислотой, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 18 июня. Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины после участившихся обстрелов Донецкой и Луганской народной республик украинскими военными и неонацистами. Цель российской армии — денацификация, демилитаризация страны и защита людей от геноцида киевского режима. На данный момент освобождена значительная территория Донбасса, под контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Некоторые жители уже начали получать российские паспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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