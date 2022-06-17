СМИ опубликовали видео с задержанными на Украине американцами

18 июня 2022 в 02:50 Размер текста - 17 +

Их выложили в сеть корреспонденты телеканалов RT и ВГТРК Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В сети появились кадры с американскими пленными на Украине. Видео опубликовали корреспонденты телеканалов RT и ВГТРК. На первом ролике, опубликованном репортером RT , американец Александр Дрюке передал привет своей матери, сказав, что он «жив и надеется как можно скорее вернуться домой». Репортер Роман Косарев добавил, что американский пленный также передал привет своей собаке. На втором видео, опубликованного «Известиями», наемник Энди Хьюн признался, что американские СМИ транслируют одну пропаганду и практически все, что они говорят — «сплошное преувеличение». Он добавил, что американцам говорили, что «русские без разбора убивают людей». При этом он подчеркнул, что, приехав на Украину, он понял, что все это ложь. По его словам, западные СМИ не раскрывали всю правду, что из себя представляет украинская армия, «насколько они некомпетентны, насколько коррумпировано их руководство». Ранее британская газета The Telegraph сообщила о том, что два бывших военнослужащих США попали в плен российской армии в результате участия в боевых действиях против РФ со стороны Украины. В Госдепе заявили, что США внимательно следят за ситуацией и находятся в контакте с украинскими властями. Позже в ведомстве рассказало о третьем американце, который мог пропасть без вести на Украине. 24 февраля Россия начала спецоперацию на территории Украины. Основными ее целями являются демилитаризация и денацификация территорий. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В сети появились кадры с американскими пленными на Украине. Видео опубликовали корреспонденты телеканалов RT и ВГТРК. На первом ролике, опубликованном репортером RT, американец Александр Дрюке передал привет своей матери, сказав, что он «жив и надеется как можно скорее вернуться домой». Репортер Роман Косарев добавил, что американский пленный также передал привет своей собаке. На втором видео, опубликованного «Известиями», наемник Энди Хьюн признался, что американские СМИ транслируют одну пропаганду и практически все, что они говорят — «сплошное преувеличение». Он добавил, что американцам говорили, что «русские без разбора убивают людей». При этом он подчеркнул, что, приехав на Украину, он понял, что все это ложь. По его словам, западные СМИ не раскрывали всю правду, что из себя представляет украинская армия, «насколько они некомпетентны, насколько коррумпировано их руководство». Ранее британская газета The Telegraph сообщила о том, что два бывших военнослужащих США попали в плен российской армии в результате участия в боевых действиях против РФ со стороны Украины. В Госдепе заявили, что США внимательно следят за ситуацией и находятся в контакте с украинскими властями. Позже в ведомстве рассказало о третьем американце, который мог пропасть без вести на Украине. 24 февраля Россия начала спецоперацию на территории Украины. Основными ее целями являются демилитаризация и денацификация территорий. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран.